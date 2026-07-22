El juez realizará una investigación "exhaustiva" a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero

En su escrito de colaboración con la Justicia, el amigo de Zapatero y presunto testaferro de la trama, Julio Martínez, no solo apuntaba a la participación del expresidente del Gobierno en la trama de Plus Ultra. También a la empresa de sus hijas Laura y Alba: "Se acordó que los informes los maquetaría la mercantil WhatTheFav, con quien se estableció una iguala de 3.000 euros mensuales hasta 2025".

Pero 24 horas después, ya durante su declaración ante el juez José Luis Calama, Julio Martínez añadió que esa cantidad se pagaba sí o sí, a modo de tarifa plana. Según el amigo de Zapatero, la empresa de Alba y Laura sí comenzaron maquetando los informes pero en 2022 dejaron de hacerlo y aun asi cobraban. Es decir, serían 3 años recibiendo ingresos a cambio de nada. Según la UDEF, Análisis Relevante abonó a Alba y Laura casi 240.000 euros.

Aun asi, el magistrado tiene serias dudas de que ni siquieran maquetasen los primeros informes. Le parece una cantidad excesiva por esa tarea y avanzó que va a realizar una investigación exhaustiva de la empresa. El juez todavía no ha fijado fecha para su declaración, pero ya están investigas por considerar que su empresa canalizaba el dinero de la trama: "Y eso sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputacion", señala el auto del juez, donde anuncia que las citará en calidad de investigadas, porque llamarlas como testigo podría perjudicar su derecho de defensa.

Tres posibles delitos

En ese auto, el magistrado no especifica los delitos atribuidos a las hijas del expresidente del Gobierno, pero sí lo hace la Fiscalía Anticorrución en el escrito donde pedían su imputación. El Ministerio Público considera que han podido incurrir en tres delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Aunque el magistrado todavía no ha fijado calendario de nuevas citaciones, sí que ha comunicado a las partes personadas en la causa que retomará las declaraciones a partir de la segunda semana de septiembre.

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