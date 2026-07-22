Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tribunales

El juez realizará una investigación "exhaustiva" a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero

En su declaración en la Audiencia Nacional, Julio Martínez aseguró que Alba y Laura sí maquetaron informes, pero a partir de 2022 dejaron de hacerlo y siguieron cobrando 3.000 euros al mes

Imagen de una de las hijas de Zapatero, a su salida de la sede de Whathefav tras el registro policial

Las hijas de Zapatero dejaron de maquetar informes y siguieron cobrando 3.000 euros al mes | EFE

Publicidad

Pedro Callejas
Pedro Callejas
Publicado:

En su escrito de colaboración con la Justicia, el amigo de Zapatero y presunto testaferro de la trama, Julio Martínez, no solo apuntaba a la participación del expresidente del Gobierno en la trama de Plus Ultra. También a la empresa de sus hijas Laura y Alba: "Se acordó que los informes los maquetaría la mercantil WhatTheFav, con quien se estableció una iguala de 3.000 euros mensuales hasta 2025".

Pero 24 horas después, ya durante su declaración ante el juez José Luis Calama, Julio Martínez añadió que esa cantidad se pagaba sí o sí, a modo de tarifa plana. Según el amigo de Zapatero, la empresa de Alba y Laura sí comenzaron maquetando los informes pero en 2022 dejaron de hacerlo y aun asi cobraban. Es decir, serían 3 años recibiendo ingresos a cambio de nada. Según la UDEF, Análisis Relevante abonó a Alba y Laura casi 240.000 euros.

Aun asi, el magistrado tiene serias dudas de que ni siquieran maquetasen los primeros informes. Le parece una cantidad excesiva por esa tarea y avanzó que va a realizar una investigación exhaustiva de la empresa. El juez todavía no ha fijado fecha para su declaración, pero ya están investigas por considerar que su empresa canalizaba el dinero de la trama: "Y eso sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputacion", señala el auto del juez, donde anuncia que las citará en calidad de investigadas, porque llamarlas como testigo podría perjudicar su derecho de defensa.

Tres posibles delitos

En ese auto, el magistrado no especifica los delitos atribuidos a las hijas del expresidente del Gobierno, pero sí lo hace la Fiscalía Anticorrución en el escrito donde pedían su imputación. El Ministerio Público considera que han podido incurrir en tres delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Aunque el magistrado todavía no ha fijado calendario de nuevas citaciones, sí que ha comunicado a las partes personadas en la causa que retomará las declaraciones a partir de la segunda semana de septiembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Amenazas de cese a militantes afines a Enma López si acudían a votar a las primarias del PSOE de Madrid, según fuentes socialistas

Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Publicidad

España

Decenas de collares, brazaletes, relojes y otras joyas en una caja fuete de Zapatero-.

¿Cómo puede acreditar Zapatero el origen de las joyas? Un experto ve "inusual" que tarde tanto

Imagen de una de las hijas de Zapatero, a su salida de la sede de Whathefav tras el registro policial

El juez realizará una investigación "exhaustiva" a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Page tacha de "carroñeros" a los políticos que piden elevar la emergencia por los incendios al nivel 3: "Se aprovechan de las desgracias"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
PP

Feijóo denuncia que "todo es cloaca" con un Gobierno que lo "ha manchado todo": "La corrupción ha llegado a todas partes"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’
Caso Leire

Narbona niega haber hablado con Pedro Sánchez sobre Leire Díez y asegura derivar su "información de interés" a Santos Cerdán

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia)
Amnistía

Puigdemont denuncia a España ante Bruselas por la negativa a aplicar la ley de Amnistía

Boye acusa al Tribunal de Cuentas de incumplir la sentencia del TJUE y exige la aplicación inmediata de la amnistía.

María Jesús Montero, tras el peor resultado del PSOE en unas elecciones de Andalucía: "Tomamos nota"
Caso Plus Ultra

María Jesús Montero defiende a Zapatero tras la declaración de Julio Martínez: "Que diga cómo, cuándo y dónde"

La Secretaria General del PSOE de Andalucía pide que se presenten pruebas de las acusaciones hechas sobre Zapatero y ha afirmado que el rescate pasó los controles legales.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit pese al "no" del Congreso

Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Amenazas de cese a militantes afines a Enma López si acudían a votar a las primarias del PSOE de Madrid, según fuentes socialistas

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, sobre la reforma de los registros horarios: "Me paran por la calle para preguntarme, es una ley importante"

Publicidad