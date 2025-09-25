El juez Peinado ordena a la UCO analizar los correos de Begoña Gómez con la Universidad Complutense

El juez Juan Carlos Peinado, responsable de la causa en la que figura como investigada Begoña Gómez, ha dictado nuevas diligencias para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La orden se centra en los correos electrónicos que la esposa del presidente del Gobierno intercambió con el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, y con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En su comparecencia como testigo, Doadrio aseguró haber mantenido "decenas de mensajes" con Gómez y con Álvarez, quien también está investigada por haber realizado supuestas gestiones vinculadas a la actividad privada de la mujer del presidente.

El magistrado solicita a la UCO que analice el contenido de esos mensajes, descarte aquellos de carácter personal y elabore un informe específico sobre los que puedan estar relacionados con la causa. Según la instrucción, la revisión de esta documentación es clave para delimitar posibles responsabilidades en el marco del procedimiento abierto.

Del procedimiento a un tribunal con jurado

La existencia de estos correos electrónicos fue uno de los elementos en los que el juez Peinado se apoyó para acordar la transformación del procedimiento y enviar el caso a un tribunal con jurado. En su resolución, informó a Gómez de que, en caso de ser juzgada, lo hará por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Junto a ella también estarían en el banquillo Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, y Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid. Martín ocupaba entonces el cargo de jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia, puesto desde el que se habría autorizado la contratación de Álvarez.

Con esta decisión, el instructor amplía el alcance de las pesquisas en torno a los vínculos de Gómez con la Universidad Complutense y con el entorno institucional de la Presidencia del Gobierno. El análisis de la UCO servirá para determinar el alcance de esas comunicaciones y aclarar si tienen relación directa con las sospechas de malversación que pesan sobre la esposa del presidente.

