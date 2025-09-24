Vídeo: Así ha sido el momento en el que Feijóo se entera de la última hora de Begoña Gómez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conoció en plena sesión de control al Gobierno la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que la esposa del presidente, Begoña Gómez, sea juzgada por malversación ante un jurado popular. El dirigente gallego consultó la información en su teléfono móvil mientras se desarrollaba el debate en el hemiciclo.

Tras recibir la notificación, Feijóo centró sus críticas en Pedro Sánchez, al que señaló como responsable de la situación judicial que afecta a su entorno familiar. "Es el responsable directo del lodazal", afirmó, aludiendo tanto al caso de su mujer como a las investigaciones sobre su hermano.

