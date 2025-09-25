Puigdemont acusa a PP, Vox y Podemos de “unirse” contra Cataluña: "La extrema España se pone de acuerdo"

PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar han tumbado esta semana en el Congreso una de las principales cesiones del PSOE a Junts. Se trata de la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña. Los socialistas accedieron a ese traspaso a cambio de los votos de Puigdemont a uno de sus ‘decretos ómnibus’ a principios de 2024.

El Gobierno aprobó aquel decreto, pero Puigdemont se queda ahora sin esas competencias. El líder de Junts carga especialmente contra Podemos, a los que acusa de “querer” un problema para Cataluña a cambio de “hacer votos”.

“La extrema España contra Cataluña”

El expresidente de la Generalitat asegura que esa delegación de transferencias tiene “un amplio consenso entre la sociedad catalana”. Y justifica que así lo han expresado en el Congreso a través del voto a favor de los diputados del PSC, ERC, Junts y los Comuns. “La inmensa mayoría de los representantes de los catalanes y con diversas visiones de cómo gestionar el fenómeno migratorio. Un país necesita gestionar uno de sus principales impactos como son las políticas públicas”, explica Puigdemont.

El líder de Junts asegura que es la “extrema España” quien impide que Cataluña “funcione”. “Sin integración, la cohesión es muy difícil”, expone Carles Puigdemont. “Sin recursos y competencias que favorezcan esa integración, la cohesión e interacción es muy difícil. Y seguramente, cómo saben que Cataluña tiene una oportunidad de hacerlo mucho mejor, no quieren que tengamos esas competencias. Me sabe mal. Pero la extrema España se pone de acuerdo cuando se trata de Cataluña”, concluye.

Podemos insiste en el "racismo" de la ley de Junts y PSOE

El coportavoz federal de Podemos, Pablo Fernández, defiende su voto en contra al proyecto de ley presentado por Junts y el PSOE. Los morados aseguran que su exposición de motivos y parte de su articulado tiene “elementos racistas”. Y solo se abre la posibilidad de apoyar el traspaso de competencias a Cataluña, si los grupos los eliminan.

La norma se presentó hace meses. Y de inmediato fue cuestionada por parte de la izquierda.

