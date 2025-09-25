Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Inmigración

Puigdemont acusa a PP, Vox y Podemos de “unirse” contra Cataluña: "La extrema España se pone de acuerdo"

Junts carga especialmente contra Podemos por impedir la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Los morados muestran su apoyo si eliminan sus “elementos racistas”.

Carles Puigdemont en una imagen de archivo

Carles Puigdemont en una imagen de archivoEFE

Publicidad

Raúl Marqueta
Publicado:

PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar han tumbado esta semana en el Congreso una de las principales cesiones del PSOE a Junts. Se trata de la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña. Los socialistas accedieron a ese traspaso a cambio de los votos de Puigdemont a uno de sus ‘decretos ómnibus’ a principios de 2024.

El Gobierno aprobó aquel decreto, pero Puigdemont se queda ahora sin esas competencias. El líder de Junts carga especialmente contra Podemos, a los que acusa de “querer” un problema para Cataluña a cambio de “hacer votos”.

“La extrema España contra Cataluña”

El expresidente de la Generalitat asegura que esa delegación de transferencias tiene “un amplio consenso entre la sociedad catalana”. Y justifica que así lo han expresado en el Congreso a través del voto a favor de los diputados del PSC, ERC, Junts y los Comuns. “La inmensa mayoría de los representantes de los catalanes y con diversas visiones de cómo gestionar el fenómeno migratorio. Un país necesita gestionar uno de sus principales impactos como son las políticas públicas”, explica Puigdemont.

El líder de Junts asegura que es la “extrema España” quien impide que Cataluña “funcione”. “Sin integración, la cohesión es muy difícil”, expone Carles Puigdemont. “Sin recursos y competencias que favorezcan esa integración, la cohesión e interacción es muy difícil. Y seguramente, cómo saben que Cataluña tiene una oportunidad de hacerlo mucho mejor, no quieren que tengamos esas competencias. Me sabe mal. Pero la extrema España se pone de acuerdo cuando se trata de Cataluña”, concluye.

Podemos insiste en el "racismo" de la ley de Junts y PSOE

El coportavoz federal de Podemos, Pablo Fernández, defiende su voto en contra al proyecto de ley presentado por Junts y el PSOE. Los morados aseguran que su exposición de motivos y parte de su articulado tiene “elementos racistas”. Y solo se abre la posibilidad de apoyar el traspaso de competencias a Cataluña, si los grupos los eliminan.

La norma se presentó hace meses. Y de inmediato fue cuestionada por parte de la izquierda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Beatriz de Vicente explica la composición y el papel del jurado popular tras la proposición de Peinado de juzgar a Begoña Gómez

Beatriz de Vicente

Publicidad

España

Beatriz de Vicente

Beatriz de Vicente explica la composición y el papel del jurado popular tras la proposición de Peinado de juzgar a Begoña Gómez

Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid

El juez Peinado ordena a la UCO analizar los correos de Begoña Gómez con la Universidad Complutense

Carles Puigdemont en una imagen de archivo

Puigdemont acusa a PP, Vox y Podemos de “unirse” contra Cataluña: "La extrema España se pone de acuerdo"

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza
PULSERAS

Igualdad pide disculpas a las víctimas por los fallos en las pulseras: "Su bienestar y seguridad es por lo que trabajamos"

Page en Espejo Público
ENTREVISTA

García-Page: "Estamos viviendo una legislatura de chiripa que nos puede salir muy cara"

Imagen de archivo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Fiscal general

El fiscal general defiende su inocencia al afirmar que actuó dentro de sus "competencias" y con el objetivo de frenar una "campaña de desinformación"

La Abogacía del Estado sostiene que no hubo filtración ilegal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el evento 'Latin America, Spain and the United States in the Global Economy'
Flotilla

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Lo ha anunciado en rueda de prensa desde Nueva York tras participar en la Asamblea General de la ONU.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez asegura que volverá a presentarse a las elecciones de 2027 y que podrá "repetir la mayoría"

Un título póstumo a Lambán desata la polémica en Aragón

Un título póstumo a Lambán desata la polémica en Aragón: el homenaje de Azcón apenas recibe aplausos socialistas

Ana Redondo

Ana Redondo, ministra de igualdad, a la oposición: "Lo único de Ali Express ha sido su oposición destructiva"

Publicidad