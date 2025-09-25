El fiscal general defiende su inocencia al afirmar que actuó dentro de sus "competencias" y con el objetivo de frenar una "campaña de desinformación"

En el escrito de defensa presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al juicio al que se enfrentará por una presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reivindica su inocencia al argumentar que lo relevante ya había sido divulgado previamente desde el "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" y, además, el contenido de la información estaba al alcance de unas 600 personas.

Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía del Estado defiende que no existe delito alguno, porque el fiscal general simplemente actuó "en el legítimo ejercicio de sus competencias" con el fin de "evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".

El escrito contradice el relato del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Este considera que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la 'Cadena SER' un correo electrónico enviado semanas antes por la defensa de González Amador a la Fiscalía. En ese correo, con fecha del 2 de febrero, se ofrecía un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de alcanzar un pacto con el Ministerio Público. La SER lo difundió a las 23:23 de segundo día de febrero.

Frente a esto, la Abogacía del Estado presenta un relato cronológico de los hechos. Desde que comenzaron las pesquisas a González Amador el 23 de enero de 2024 hasta el 14 de marzo, cuando la Fiscalía difundió una nota de prensa con los correos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto, no habría "ninguna conexión lógica" entre la filtración atribuida a García Ortiz y la publicación en la Cadena SER, según el escrito.

La defensa del fiscal general sostiene que el origen de todo se remonta a la publicación de eldiario.es, el 12 de marzo de 2024, sobre la investigación a González Amador que los periodistas del medio de comunicación dijeron tener ya desde el día 6, habría dado origen a una "operación perfectamente orquestada" por la Comunidad de Madrid "para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia".

El documento describe un "relato alternativo" construido desde el entorno de la presidenta madrileña al presentar a González Amador como víctima de una operación política diseñada desde el Gobierno central, en la que habrían participado de manera ilícita tanto la Agencia Tributaria como la propia Fiscalía "para desacreditar" a Ayuso.

