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Caso Koldo

El juez del 'caso Koldo' cita como investigado al guardia civil que señaló el acceso de Aldama a Transportes

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado el 8 de julio al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez.

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Koldo García en el juicio del caso Mascarillas Antena3 Noticias/Archivo

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado el 8 de julio al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez. Precisamente, el subteniente está siendo investigado en el caso Koldo y fue quien resaltó hace meses en el juicio al exministro José Luis Ábalos el "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes.

El nombre de Rodríguez ya figuraba en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado septiembre de 2023 contra siete personas y que dio origen a una causa que estalló meses después, en febrero de 2024, con la detención de, entre otros, el exasesor ministerial Koldo García.

Ismael Moreno, que lleva la parte de la investigación que no asumió el Tribunal Supremo, le ha citado el 8 de julio. Ese mismo día declarará un representante de la empresa clave del caso, Soluciones de Gestión, adjudicataria de los contratos públicos de material sanitario en pandemia que están bajo sospecha.

En su querella, la Fiscalía aludía a los supuestos "encuentros" que habría mantenido este subteniente con Koldo García entre 2022 y 2023, y su vinculación con el Grupo Cueto, que según sospechan los investigadores, "controla la actividad de Soluciones de Gestión". Para Anticorrupción, la "vinculación" entre Koldo García y el subteniente "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios", relacionada con un negocio de pizarras.

Aseguró que Aldama "subía" a la planta donde estaba Ábalos "sin pedir permiso a nadie"

Rodríguez sería para los investigadores una pieza clave en la gestión de los contratos investigados, ya que se le atribuye haber puesto en contacto a Juan Carlos Cueto, propietario del grupo Cueto, y el comisionista Aldama con los responsables de la adjudicación.

Fue uno de los testigos que pasó por el juicio que sentó en el banquillo del Supremo a Ábalos, Koldo García y Aldama. De este último, subrayó su "acceso permanente" en Transportes y dijo que "subía" a la planta donde estaba el ministro "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".

Según detalló, es el "único caso" que vio de alguien que no pertenecía al Ministerio pero tenía acceso e incluso aparcaba su coche en "el estacionamiento de autoridades". Tal y como declaró el subteniente, todo esto sucedió en la época en que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes.

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