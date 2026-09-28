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El Gobierno negocia un decreto de vivienda para frenar desahucios y contentar a Junts con bonificaciones fiscales

El PSOE intenta cerrar un texto que responda al caso de Maricarmen y consiga el respaldo de Sumar, Junts y PNV con medidas sobre alquileres, fondos buitre, pisos turísticos y ventajas fiscales.

El portavoz de Junts, Josep Rius

El Gobierno negocia un decreto de vivienda | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Gobierno negocia a contrarreloj un nuevo decreto de vivienda con el que pretende responder a la crisis abierta tras el desahucio de Maricarmen y, al mismo tiempo, conseguir los apoyos necesarios para sacarlo adelante. El borrador contempla desde reforzar la protección frente a los desahucios hasta limitar la compra especulativa de vivienda por parte de fondos buitre, regular los alquileres de temporada y establecer nuevas bonificaciones fiscales.

Uno de los principales objetivos es reforzar la protección de las personas vulnerables para evitar nuevos casos como el de Maricarmen. La propuesta pasa por impedir determinados desahucios cuando no exista una alternativa habitacional. El texto todavía está en negociación y su contenido definitivo dependerá del acuerdo entre el PSOE y Sumar y, posteriormente, de los apoyos parlamentarios que consiga el Ejecutivo.

Fondos buitre, alquileres y pisos turísticos

Entre las medidas que maneja la parte socialista figura prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre y avanzar en la estabilización de los contratos de alquiler. También se plantea regular los alquileres de temporada para evitar su utilización fraudulenta y elevar el IVA de los pisos turísticos para equiparar su tributación a la de una actividad económica.

El borrador incluye además el blindaje del parque estatal de vivienda para impedir que inmuebles financiados con dinero público terminen en manos privadas, ayudas para la compra de la primera vivienda y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

Las exigencias de Junts

Otro de los grandes escollos para conseguir una mayoría parlamentaria es Junts. Para intentar acercar a la formación catalana, se negocian incentivos fiscales tanto para propietarios como para inquilinos.

Entre las medidas planteadas aparecen bonificaciones para los inquilinos, ayudas relacionadas con la compra de la primera vivienda y ventajas fiscales para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler. Junts lleva días reclamando que las medidas de vivienda no hagan recaer el coste de las políticas sociales sobre los pequeños propietarios.

Sumar presiona al PSOE: el acuerdo sigue "muy lejos"

Pero antes de buscar los votos fuera del Gobierno, PSOE y Sumar tienen que alcanzar un acuerdo dentro de la propia coalición. Sumar considera insuficiente el texto que se negocia y reclama medidas adicionales. Este lunes, fuentes de la formación han advertido de que el acuerdo "sigue muy lejos".

El socio minoritario reclama, entre otras cuestiones, prórrogas automáticas de los contratos, una regulación del alquiler de habitaciones y una mayor protección frente a los fondos de inversión. Algunas de estas medidas todavía no figuran en el borrador en los términos que reclama Sumar.

Yolanda Díaz ha elevado además la presión sobre el Ejecutivo del que forma parte. La vicepresidenta segunda ha pedido un decreto que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a mantener la movilización social por la vivienda.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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