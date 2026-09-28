Almeida estudia acciones legales contra el delegado por la acampada de Sol y Ayuso acusa al Gobierno de actuar "ilegalmente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han elevado este lunes sus críticas contra la Delegación del Gobierno por permitir la acampada de la Puerta del Sol, una actuación que la dirigente madrileña considera "ilegal" y ante la que el regidor no descarta emprender acciones legales contra el delegado, Francisco Martín.

El enfrentamiento entre las administraciones madrileñas y la Delegación del Gobierno se ha recrudecido después de que sindicatos de la Policía Nacional aseguraran que los agentes no recibieron órdenes para intervenir ante la instalación de tiendas de campaña tras la manifestación del sábado por la vivienda. JUPOL sostiene que los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no disponen de una orden de servicio para actuar sobre la acampada.

Almeida ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento está estudiando "las diferentes alternativas" si la protesta se prolonga y ha insistido en que no piensa quedarse "de brazos cruzados".

El alcalde sostiene que la Policía Municipal pidió ayuda a la Policía Nacional para impedir que se consolidara la acampada, pero no recibió ese apoyo, y considera que la responsabilidad sobre el orden público durante una manifestación corresponde a la Delegación del Gobierno.

El Ayuntamiento ya había acusado el domingo a la Delegación y al Ministerio del Interior de "dejación de funciones" y había reclamado explicaciones por la retirada de las unidades de Policía Nacional que se encontraban en la zona cuando comenzaron a instalarse las tiendas de campaña.

Almeida ha recordado además que durante el movimiento del 15M de 2011 fue la Delegación del Gobierno la que coordinó las actuaciones de la Policía Nacional y sostiene que ese precedente demuestra, a su juicio, a quién corresponde intervenir.

El alcalde ha suspendido incluso parte de su agenda de este lunes para reunirse con su gabinete y analizar las posibles actuaciones municipales ante la permanencia de los manifestantes en Sol.

Ayuso acusa al Gobierno de actuar "de manera ilegal"

También Díaz Ayuso ha cargado contra la actuación del Gobierno central y de la Delegación y les ha acusado expresamente de actuar "de manera ilegal" al no impedir la acampada.

"Que no haya resuelto esto quien tiene las competencias, que es la Policía Nacional, no puede ser culpa después de la Municipal", ha sostenido la presidenta madrileña, que considera que el Ejecutivo está tratando de trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento.

Ayuso ha advertido además de las consecuencias que, en su opinión, provoca la acampada sobre los comercios y la actividad habitual de la Puerta del Sol, uno de los principales enclaves turísticos y comerciales de la capital.

La presidenta regional ha vinculado también la protesta con las políticas de vivienda del Ejecutivo, a las que ha calificado de "sectarias" y "profundamente ideológicas", y ha ironizado con la posibilidad de dejar de pagar el alquiler a partir de una determinada edad para poder permanecer en una vivienda.

Frente a las críticas del Ayuntamiento y la Comunidad, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido la actuación policial y ha recalcado que la protesta se está desarrollando de forma "absolutamente pacífica".

"Hay alguna y algunos que desearían estar viendo otro tipo de imágenes en la Puerta del Sol, pero muy al contrario es el momento de la sensatez, el sentido común y la convivencia", ha respondido Martín.

El delegado sostiene que, mientras no haya disturbios, la Policía Nacional debe centrarse en garantizar la seguridad ciudadana y no corresponde ordenar una intervención para desalojar a los manifestantes.