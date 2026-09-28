Vicente Mompó reconoce que "evidentemente" la gestión de la DANA fue "un desastre"

"Un desastre". Es la segunda vez que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, comparece en el Congreso de los Diputados y en esta ocasión ha reconocido que "evidentemente" la gestión que se llevó acabo el fatídico 29 de octubre de 2024 fue "un desastre".

"Evidentemente y esto no se lo puedo negar, que fue un desastre la gestión. Evidentemente, yo esto no lo he negado nunca". "No me entra en la cabeza que nadie de forma maliciosa ocultara información para que hubiera personas que se ahogaran" (...) Insisto en que ni yo ni de otro partido de ninguna ideología, no me creo que ningún valenciano de los que estábamos allí no hiciéramos todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar a nuestras vecinas y vecinos".

Aquella horrible riada se llevó por delante 232 personas y casi dos años después el político del PP ha dicho que se "ratifica" en todo lo que ya declaró en su anterior comparecencia, el 24 de noviembre de 2025. A Mompó se le ha cuestionado por presuntas contradicciones en su relato, algo que él rechaza.

Águeda Micó, del Grupo Mixto, ha arrancado la sesión preguntando por una llamada que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, una llamada que él "no recuerda" aunque no llega a negar que se haya producido, sino que excusándose en la emergencia que se estaba viviendo en la Comunidad Valenciana no la recuerda. "Yo creo que es fácil de entender que con toda la gestión que llevábamos y con todas las llamadas que hicimos, no pueda concretar a veces una hora exacta o un momento concreto ese día".

En su primera comparecencia aseguró que aquel día faltó información para poder adoptar las decisiones adecuadas, hoy esa afirmación no fue tan categórica ya que ha matizado que "faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó".

Y mientras en el Senado...

El Senado ha recibido por su parte al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado por su gestión durante la DANA. Ante las reiteradas preguntas del senador del PP, José Antonio Monago, sobre su papel aquel trágico 29 de octubre de 2024, Rodríguez Jurado ha asegurado que él se encontraba "postrado en la cama" con motivo de una lumbalgia y le suplió en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la secretaria general de la Delegación del Gobierno.

Asegura Rodríguez Jurado que por dicha lumbalgia no se cogió baja, pero que estaba en la cama. Reconoce, eso sí que que llegó a coger alguna llamada de alcaldes de la provincia de Valencia que reclamaban ayuda ante la dimensión de las lluvias, pero que estas comunicaciones se las trasladó a la persona que estaba supliéndolo.

Añade también que no dio ninguna orden ese día, aunque sí admite que tuvo un par de conversaciones con el coronel de la comandancia de Valencia y le dijo que dirigiera las peticiones de ayuda a la secretaria general.