Juanma Moreno anuncia que Andalucía será la comunidad "con menos burocracia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el plan 'Andalucía Simplifica'. Se trata de "un paso de gigante", ha dicho, para hacer que esta comunidad sea "más atractiva", "con menos burocracia" y "hacer del sur de España el oasis donde las empresas puedan desarrollarse".

Así lo ha expresado en una intervención durante la apertura del encuentro de Generación de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

La iniciativa, que ha descrito de "transformadora y transgresora", cree que puede ser un "revulsivo" para los ayuntamientos y para la Administración General del Estado, porque de nada servirá que Andalucía haga esfuerzos si en determinados proyectos "falta una decisión del Estado que se retrasa más de lo razonable".

¿Qué es 'Andalucía Simplifica'?

'Andalucía Simplifica' incluye medidas para la actividad empresarial, como la aplicación del silencio administrativo positivo y la extensión de las declaraciones responsables en proyectos por ejemplo de infraestructuras y energía renovables, y para los ciudadanos, como un nuevo modelo que reduzca los plazos para la valoración de la dependencia de 555 días a un máximo de 180.

"Reduciremos 1 año el plazo de espera para el reconocimiento de la Dependencia", ha anunciado Moreno y, además, "pasaremos de 2 años a solo 3 meses para que pueda abrir una residencia de mayores".

El presidente andaluz ha pedido al resto de administraciones "no enredarse con otros asuntos" y gobernar para las personas, "para que la vida de los andaluces sea cada día mejor y ofrecer soluciones a sus problemas". "La gestión cargada de ideología hasta la ceja no funciona. Las trincheras no sirven para crear empleos", ha asegurado.

En presencia también del presidente del Senado, Pedro Rollán; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y varios miembros de su Gobierno, Juanma Moreno ha expresado su "aspiración, vocación y deseo" de convertir Andalucía en motor económico de España.