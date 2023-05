Josu Puelles, sobre las listas de Bildu: "Este Gobierno sin escrúpulos sigue teniéndoles como socios prioritarios"

Bildu, socio prioritario del gobierno, ha incluido en sus listas para las elecciones municipales a 44 miembros de ETA que fueron condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato. La Sesión de Control al Gobierno de este miércoles ha estado marcada por este asunto, al que el presidente del Gobierno ha respondido con el silencio.

El colectivo de víctimas del Terrorismo ha recordado que ninguno de esos 44 etarras que van en las listas de Bildu ha mostrado arrepentimiento por sus acciones terroristas. A tan solo 18 días de que se celebren las elecciones, que Bildu sea socio parlamentario prioritario de Pedro Sánchez sitúa al presidente en una posición de extraordinaria incomodidad, de ahí que el silencio total en la parte socialista del gobierno haya protagonizado la jornada. Ni uno de sus ministros se ha pronunciado sobre el tema, a pesar incluso de la dureza del Partido Popular, que le ha reprochado ese apoyo constante de Bildu a lo largo de la legislatura.

Los populares prometen que, si Feijóo llega a la Moncloa, revertirán todos los pactos que se han hecho con el partido abertzale. Mientras tanto, el PSOE le resta importancia, pues consideran que los populares están haciendo lo mismo de siempre, sacar a relucir a ETA cuando les va mal.

Los etarras que se presentan en las listas de Bildu

Juan Ramón Rojo (30 años de prisión) asesinó a su víctima en Irún, mismo municipio en el que ahora se presenta en las listas de Bildu. Lander Maruri (16 años de prisión) se presenta en Ciérvana, Vizcaya, donde mató a un Guardia Civil en un atentado en el que también participó el etarra Asier Uribarri (16 años de prisión). Por su parte, Agustín Muiños (29 años de prisión) mató al dueño de un pub en Vitoria y se presenta como número seis en Legutio. Begoña Uzkudun (18 años de prisión) asesinó a un concejal de UCD y Jose A. Torre (20 años de prisión) fue condenado por un atentado con dos muertos.

Al hermano de Josu Puelles, inspector de la Policía Nacional, lo mataron con una bomba lapa en su coche. Tras lo sucedido, ha decidido pronunciarse sobre Bildu: "este gobierno sin escrúpulos sigue teniéndoles como socios prioritarios", unos socios a los que la ministra Irene Montero define como "partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que consideran oportunos".

No es día de pedirle explicaciones a Bildu, sino a Sánchez

Mientras tanto, el portavoz socialista Patxi López, se limita a no valorar la situación: "no lo voy a valorar, no me gusta nada". En Vox resultan más críticos: "se nos ha censurado por decir filoetarras. Nos hemos quedado cortos, son etarras", alega Iván Espinosa de los Monteros. Por su parte, el PP responsabiliza a Sánchez: "no es día de pedirle explicaciones a Bildu, sino a Sánchez" considera Esteban González Pons, mientras que su líder Feijóo reclama que "la presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu. Eso, desde el punto de vista político, es derogar el sanchismo"y promete revertir la situación si llega a Moncloa.