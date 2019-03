Josefina Musulén: "Llevamos 33 años buscando a la hermana de mi padre"

Josefina Musulén Jiménez miembro de la asociación Memoría Mallorca ha relatado como "El 13 de agosto de 1936, un falangista se llevo a mi abuelo que pertenecía a la CNT, y a mi abuela que estaba embarazada".

Una vez fallecido Franco, ella y su padre pudieron reencontrarse con amigos de su abuelo y uno de ellos les contó que " A mi abuela la ingresaron en el hospital hasta que dió a luz, después se la llevarón y a la niña también" por eso desde entonces "Llevamos 33 años buscando a la hermana de mi padre".

En la segunda jornada, el juez Baltasar Garzón se negó a contestar a la acusación ejercida por Manos Limpias, por considerar que "no está legitimada", pero sí lo ha hizo ante su abogado. Garzón explicó cómo en su decisión "no había ideología sino miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos" y ha añadido que "hice lo que tenía que hacer".