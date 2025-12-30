José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones

José Tomé ha formalizado este martes su renuncia como presidente de la Diputación de Lugo durante el pleno de la institución. Lo ha hecho con una breve intervención en la que ha reiterado su defensa frente a las acusaciones de acoso sexual que han precipitado su salida del cargo y ha asegurado que no abandonará su actividad política.

"Quien nada ha hecho nada tiene que temer", ha afirmado Tomé desde el atril, antes de calificar como "falsa" la denuncia registrada contra él en un canal interno del PSdeG. El ya expresidente provincial ha asegurado que no se detendrá "hasta descubrir lo que hay detrás" de las acusaciones y ha añadido que "ni era el único ni era el principal objetivo".

Defensa y acusaciones políticas

En su discurso, Tomé ha sostenido que las denuncias responden "a cuestiones políticas supramunicipales" y ha reclamado a los medios de comunicación que informen "con la misma profesionalidad y con el mismo rigor informativo" cuando, según ha pronosticado, se declare su inocencia en el futuro.

El dirigente ha reconocido, no obstante, que el impacto de esta situación es irreversible. Ha lamentado que "el daño ya está hecho" en el plano político, personal, social y familiar y ha asumido que "ya no hay vuelta atrás" tras lo sucedido. Sus palabras han marcado el tono de una despedida institucional que se ha producido en un clima de expectación.

Balance de su etapa al frente de la Diputación

Durante su intervención, Tomé ha defendido su gestión al frente de la Diputación durante los últimos seis años y medio. Ha asegurado que su gobierno fue "ejemplar" y que actuó "con total transparencia", reivindicando el trabajo desarrollado durante su mandato al frente de la institución provincial.

Pese a abandonar la Presidencia, Tomé no ha entregado su acta de diputado provincial, tal y como le había solicitado su partido. Esta decisión implica que su voto será determinante en el proceso de elección de su sustituto, una circunstancia que añade incertidumbre a la nueva etapa política en la Diputación de Lugo.

Presidencia provisional y escenario abierto

De manera provisional, la presidencia de la Diputación recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, dirigente del BNG, hasta que se convoque el pleno en el que se designará a la persona que sucederá definitivamente a José Tomé. Por el momento, no se ha alcanzado un acuerdo sobre quién ocupará el cargo.

Además, Tomé continúa como alcalde de Monforte de Lemos en condición de no adscrito, lo que prolonga su presencia en la primera línea política a pesar de su salida de la presidencia provincial. El proceso de relevo institucional queda ahora abierto y pendiente de negociación entre las distintas fuerzas con representación en la Diputación.

