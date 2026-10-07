Joaquim Bosch afirma que Puigdemont "podría ser candidato a las elecciones generales" del 29 de noviembre

"La derrota de diversos poderes públicos españoles", es lo que celebraba el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desde Waterloo tras la decisión del Tribunal Constitucional de avalar amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procès', así como el levantamiento de la orden de detención nacional por parte del Tribunal Supremo.

Ahora, Puigdemont puede regresar a España cuando quiera sin ser detenido, aunque de momento no se ha pronunciado sobre una fecha. El magistrado Joaquim Bosh considera que se trata de "una decisión personal" y que el catalán está "esperando a que se archive la causa".

Sostiene que "probablemente prefiere no volver por si surgiera alguna incidencia imprevista que pudiera reactivar la orden de detención, aunque sería muy extraño", ya que actualmente no existe ninguna orden de detención o limitación que le impida volver sin ser detenido.

¿Candidato al 29N?

El expresidente catalán tiene vía libre para regresar a España y, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, "podría ser candidato", e incluso a las autonómicas. Aunque no estaba inhabilitado, su causa abierta podría haber derivado en una condena "condenado en algún momento y esto podría tener efectos para poder presentarse a las elecciones".

Por ello, Bosch subraya que "en el momento en el que ya se va a aplicar la amnistía y no hay ninguna limitación, incluso en las próximas elecciones generales, hipotéticamente, si quisiera ser candidato, podría serlo".

La rapidez de la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena Conde, le ha sorprendido a Bosch, que sostiene que tras ello "hay una razón jurídica". Explica que "las causas que afectan a cuestiones vinculadas a la libertad de las personas son causas de tipo preferente, son decisiones que han de ir más rápidas que el despacho ordinario de los asuntos y por eso ese carácter prioritario explica que rápidamente se haya levantado la orden de detención".

Una decisión rápida

El Tribunal Constitucional ordenó al Supremo con 7 votos a favor y 5 en contra que se amnistíe el delito de malversación, una decisión muy ajustada en un tema que "ha sido controvertido", apunta el magistrado, añadiendo que "a veces puede haber divergencias en los tribunales, pero son las reglas que tenemos en un Estado de Derecho y, por tanto, si en su momento tenía necesariamente que respetarse y acatarse lo que dijo el Supremo, ahora igualmente debe respetarse y acatarse lo que ha dicho el Tribunal Constitucional".

En este contexto explica que en el propio Tribunal Supremo también hubo división, algunos magistrados consideraron que se tenía que amnistiar la malversación, pero la mayoría del Tribunal Supremo consideró que no debía amnistiarse. Pero finalmente, también dividido, "el TC ha cerrado ya el episodio de la amnistía ordenando que se aplique la amnistía".

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