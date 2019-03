Jesus Méndez: "Cuando Aguirre entró a por la documentación decidió arrancar"

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE AGENTES DE MOVILIDAD

El secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, Jesús Méndez, ha dicho en Espejo Público que la versión de Esperanza Aguirre sobre su incidente con un agente de movilidad en la Gran Vía no se parece en nada a lo sucedido. "Aguirre estaba estacionada, la motocicleta del agente de movilidad al que arroyó no estaba mal colocada y cuando ella se metió en el coche a por la documentación no sabemos porqué arrancó", ha sentenciado.