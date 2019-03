Esperanza Aguirre: "No se imagina la cara del agente cuando vio quién era yo, como la de alguien cuando se frota las manos"

Esperanza Aguirre ha querido dar su versión de lo ocurrido este jueves cuando fue multada por agentes de movilidad al parar en la Gran Vía madrileña para sacar dinero.

La presidenta del PP de Madrid reconoce que ha cometido "una infracción", por la que "he pedido disculpas". Asegura que, tras veinte minutos parada, con seis agentes de movilidad, obstaculizando un carril, y tras haber dado toda la documentación que le solicitaron, se va a su casa, que está a veinte metros, donde continúa hablando con los agentes. "No les debía preocupar mucho la fluidez del tráfico", añade.

Insiste en que "no he arrollado a un policía ni me he dado a la fuga", como han dicho, "eso es mentira" y asegura que las motos de los agentes estaban "muy mal aparcadas" y cuando se fue "rocé con mi coche la moto, que se cayó y pedí disculpas y le dije que tenía seguro".

Aguirre asegura que no se quedó más tiempo porque "el agente de movilidad ya me había multado y le había dado ya toda la documentación", y aunque le dijeron que tenía que esperar a la copia de la denuncia, ella dijo que no le interesaba porque no iba a recurrir.

"Vivo a 20 metros y como son calles estrechas, paré en mi casa". Seguidamente, asegura que seis miembros fueron a su casa, "no debían tener mucho que hacer", señala.

Asegura que "no hay nadie que apoye tanto a la Policía Nacional como yo, pero a los agentes de movilidad hay quien les llama de inmovilidad". No obstante, dice que fue multada correctamente, y que es cierto que en tono de broma le dijo "bueno qué, multita o bronquita".

Apunta que ya le ha contado su versión a la alcaldesa de Madrid, pero que se está haciendo una campaña para perjudicarla. "No se imagina la cara del agente cuando vió quién era yo, como la de alguien cuando se frota las manos", añade.

Para más inri, ha contado que esa misma tarde le robaron la cartera con el dinero que había sacado en el cajero por el que se paró en el carril bus de Gran Vía.



La presidenta popular de Madrid ha denominado la actitud de los agentes de "machista", ya que "seis agentes de movilidad para poner una multa a una señora", no es lo normal, y ha recriminado a uno de los contertulios que "como es hombre no conoce el machismo, yo sí".

Por último, ha asegurado que se arrepiente de todo lo ocurrido.