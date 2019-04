Javier Maroto: "Hay que formar más y mejor a los profesionales para luchar contra la violencia de género"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha reconocido que los jueces, así como médicos y policías, necesitan más formación ante la violencia machista ya que "no tienen toda la formación e información sobre cómo abordar un caso de violencia de género". Ha asegurado que en el seno del Pacto de Estado contra la violencia machista se ha acordado reforzar el temario que se refiere a este tipo de violencia. Ha asegurado que se trata de una medida que "se puede hacer" porque ya está pactada y dotado de recursos económicos en los presupuestos de 2018 para que pueda ser efectiva ya.

Maroto no se ha querido vincular esta reflexión con la sentencia de La Manada, ya que no ha querido meterse "en el jardín de este caso concreto" más allá de manifestar respeto a la decisión de los tres jueces. Sobre la filtración de datos de la identidad de la víctima de La Manada ha indicado que "un juicio con garantías" debe proteger a la víctima y su identidad, pero este tipo de cosas "desgraciadamente suceden" y hay que preguntarse en qué entornos, o qué pasa en un juzgado que para que una información como esa se filtre.

El vicesecretario ha asegurado que los partidos políticos "no podemos trabajar contra la violencia de género solo en atender a la víctima, en cuidarla, en darle medios, no solo eso, lo más importante es la prevención". Por ello, Maroto cree que no es posible crear una nueva generación de españoles en las que mejore en el ámbito de la igualdad sin un pacto educativo de verdad, que refuerce en las aulas que la diferencia es solo una oportunidad.

"En el PP somos muchas personas y todos formamos parte de un equipo"

Maroto no ha dado el nombre de la persona elegida para sustituir a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero si ha anticipado que el perfil del candidato seguirá con los objetivos fijados por el partido. Maroto ha explicado que la Comunidad de Madrid es líder en creación de empleo y es la comunidad con los impuestos más bajos de toda España. Por ello, los madrileños quieren un gobierno que mantenga esas cuestiones.

Respecto a la deteriorada relación que mantienen la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que quedó latente el pasado dos de mayo durante la recepción por el Día de la Comunidad de Madrid, el vicesecretario ha explicado que ambas tuvieron un trato cordial. "Más allá de las relaciones personales, en el PP somos muchas personas y todos formamos parte de un equipo y sabemos que somos una pieza que tiene un contenido concreto", ha explicado Maroto.

Disolución ETA

Maroto que fue alcalde de Vitoria ha tachado de vergonzoso el último episodio que ha vivido la banda terrorista ETA. "Es repugnante que en un comunicado se pida perdón solo a aquellas personas que murieron por pasar cerca de las bombas de eta, porque los asesinados están bien asesinados según eta", ha afirmado. Para Maroto los nietos de aquellos etarras deben "sentir vergüenza" de lo que hicieron sus abuelos.

El vicesecretario ha explicado que el relato de lo que sucedió allí no puede dejar dudas de que no tuvo algún sentido todo lo que sucedió. "Fue una historia de dolor, de sangre y de terrorismo. Hay que decir que la paz no se gana eliminando la violencia solamente, aunque es un gran paso. La paz se gana definitivamente cuando se gana la libertad", ha señalado.