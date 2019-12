Quim Torra pone en duda la viabilidad del gobierno catalán si hay acuerdo ERC-PSOE

Con relación a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha apuntado que "la investidura no la está negociando el Govern" y, por ello, ha dejado "en manos de los partidos" lo que pueda suceder. Preguntada sobre el congreso de ERC -en el que los republicanos han reforzado su estrategia negociadora con el Estado para acceder a la autodeterminación y la independencia pero sin descartar un referendo unilateral-, Budó ha apuntado que existe un acuerdo de gobierno en el que ambos socios de ejecutivo se comprometen a "ejercer el derecho a la autodeterminación". La portavoz del Govern ha recordado que el president propuso una nueva votación en esta misma legislatura, pero que luego "puso a debate" la cuestión "al conjunto de las fuerzas favorables a la autodeterminación", que serán quienes deban decidir "cuál debe ser el momento adecuado" para que se lleve a cabo. Desde la presidencia de la Generalitat se desliza que un acuerdo entre ERC y PSOE se haría a Torra replantearse el govern, que comparte con los republicanos.

Puigdemont no quiere elecciones

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido "alargar al máximo" la legislatura en Cataluña y ha reiterado que no piensa volver aún a Cataluña ni instalarse en Perpinyà (Francia), cerca de la frontera, porque, pese a gozar de "inmunidad" como eurodiputado, no puede vivir con "normalidad". No solo no piensa volver de momento a su casa en Cataluña, sino que tampoco prevé instalarse en el sur de Francia, aunque sí tiene "muchas ganas" de "ir a la Catalunya Nord" a celebrar algún acto o reunión de JxCat. Para Puigdemont, "el exilio es una herramienta de lucha" que piensa seguir aprovechando.

En declaraciones a RAC 1, Puigdemont ha afirmado que "las elecciones en Cataluña deberían ser en diciembre de 2021", es decir, debería alargarse el mandato hasta el final, y por ello confía en que "la Justicia española entenderá al final que no hay ninguna base para confirmar la inhabilitación" del president Quim Torra. "Siempre he sido partidario de alargar al máximo la legislatura", ha remarcado Puigdemont.