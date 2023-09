La investidura de Feijóo, en imágenes

Este martes ha comenzado el debate de investidura, que ha arrancado con la intervención del ganador de las elecciones generales de 23J, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno ha llegado al Congreso de los diputados acompañado de una larga comitiva, todo su equipo y grupo parlamentario.

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acompañado de su equipo y grupo parlamentario a su llegada la primera sesión del debate de su investidura | EFE

Feijóo ha abierto su discurso de investidura asegurando que en ningún momento defenderá una ley de amnistía a los líderes del procès porque "tiene principios y palabra". En su primera intervención en la tribuna de la Cámara Baja, que ha arrancado tras una una larga ovación de los populares, ha señalado que "fuera de la Constitución no hay democracia".

"Ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno, justifica los medios, pero eso es por donde algunos han pasado y están dispuestos a pasar, yo no paso", ha vuelto a insistir, apuntando que "no paso por ningún aro...ni por traicionar la confianza de los españoles que me votaron". El líder popular se ha dirigido en muchas ocasiones al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo hablando desde la tribuna en su investridura | EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, considera que asiste a un debate "anómalo" porque el candidato de antemano se coloca ya en la oposición."Es un papel difuso", ha dicho la líder de Sumar a su llegada al Congreso de los Diputados.

Sánchez, Calviño y Ribera mirando su móvil durante la intervención de Feijóo | EFE

Los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de Andalucía, Juanma Moreno; Murcia, Fernando López Miras; Extremadura, María Guardiola; Valencia, Carlos Manzón; y Aragón, Jorge Azcón asisten a la primera sesión del debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los presidente autonómicos del PP | EFE

El partido que lidera Santiago Abascal aseguraba este lunes que afrontaba el debate de investidura con la intención de no mostrarse complaciente con el líder 'popular' y hará alusiones a los puntos de desacuerdo entre el PP y Vox, a pesar de que sus 33 diputados votarán a favor del candidato.

El líder de Vox, Santiago Abascal durante la primera sesión del debate de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo | EFE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, conversa con sus vicepresidentas en funciones Nadia Calviño y Yolanda Díaz durante la intervención del líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno.

Pedro Sánchez,Nadia Calviño y Yolanda Díaz | EFE

El presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez | EFE

La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras conversa con los diputados de su formación Josep María Cruset y Marta Madrenas durante la primera sesión del debate de investidura.

Míriam Nogueras, Josep María Cruset y Marta Madrenas | EFE

Al final de su intervención, el líder de PP ha sido ovacionado por los miembros de su grupo parlamentario.