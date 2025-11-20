Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP interrogará a Santos Cerdán en el Senado en diciembre

El exsecretario de Organización del PSOE y su 'mano derecha', Juanfran Serrano, están citados por el Partido Popular para comparecer en la comisión del caso Koldo en una fecha de diciembre aún por determinar.

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Juan Muñoz
Publicado:

El Partido Popular cita a Santos Cerdán para interrogarle en la comisión del caso Koldo en el Senado durante el próximo mes de diciembre.

El exsecretario de Organización del PSOE, que abandonó este miércoles la prisión de Soto del Real, comparecerá junto a su 'mano derecha', Juanfran Serrano, en una fecha que aún no se ha determinado.

Sin riesgo de destrucción de pruebas

El juez decretó libertad provisional para Cerdán al considerar "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, factor que, según el magistrado, antes sí existía y motivó su entrada en prisión provisional hace ya casi cinco meses.

Ahora, el PP ha anunciado que forzará la comparecencia de ambos en el Senado a lo largo del próximo mes. Además, los populares no descartan citar también a Francisca Muñoz, conocida como "La Paqui", su mujer, de quien se decía que era "conocida por todas las vendedoras de El Corte Inglés" en una conversación reflejada en el último informe de la UCO.

La oposición también se muestra abierta a convocar en el Senado a Belén, hermana de Santos Cerdán, cuando exista más información sobre su patrimonio.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, insta a Cerdán a pedir perdón y devolver "lo robado" una vez puesto en libertad provisional, así como a explicar qué "instrucciones" recibía de parte del presidente del Gobierno.

Desde el PP quieren averiguar "quién impulsó la banda del Peugeot, cómo operaba la trama, a quién beneficiaba, quién daba las órdenes y qué papel jugó el PNV".

Cerdán, el "enlace" entra Gobierno y Acciona

El último informe UCO que ha visto la luz sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre Transportes y Acciona, señalando que recibía el 2% de cada presunto amaño de obra pública.

