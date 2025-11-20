Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Peinado pide un informe para esclarecer si Begoña Gómez cometió intrusismo al firmar pliegos de contratación de la UCM

El informe será elaborado por la Asociación Española de Abogados del Estado.

Bego&ntilde;a G&oacute;mez, la mujer de Pedro S&aacute;nchez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro SánchezEuropa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) permitió firmar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía la misma. Ahora, la Asociación Española de Abogados del Estado, a petición del juez Juan Carlos Peinado, deberá de elaborar un informe de las "cualificaciones académicas y titulación exigibles" para comprobar si Gómez cometió un delito de intrusismo.

De esta manera consta en una providencia que el fin de elaborar "cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras pública", que esclarezca si ejerció ilegalmente una profesión.

La causa se remonta a abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una denuncia acusando de que la esposa del presidente de haberse validado de su condición para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones diarias, como Juan Carlos Barrabés. Por lo que el instructor imputó a Gómez por un presunto delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Pero, meses después, en noviembre, Vox, que había presentado una querella por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía la imputada, hizo que Peinado abriera una nueva línea de investigación. Un año después ordena diligencias para esclarecer si cometió un delito de intrusismo, no solo en el pliego de las cláusulas administrativos, sino también en documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software.

Sin embargo, la defensa de Gómez alega que los pliegos firmados por su cliente fueron a orden de la Complutense. De esta manera se desmarca de cualquier irregularidad.

En un principio la causa estaba dividida en dos piezas, pero Peinado las agrupó todas las ramas en la principal. Gómez está siendo investiga por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo.

El juez considera que por el delito de tráfico de influencias puede acabar juzgada por un tribunal de jurado, al incluirse en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.

