La impactante advertencia de Compromís-Sumar a Vox: "Ampliar el puerto de Valencia empeoraría la calidad del esperma"

El candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por Valencia, Alberto Ibáñez, ha lanzado un impactante mensaje para tratar de convencer a Vox de que rechacen el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia.

El portavoz, militante de Compromís y número 2 en la lista de la formación de Yolanda Díaz, ha asegurado que el impacto ambiental que tendrá la ampliación "va a suponer más muertos en las olas de calor o bajar la fertilidad de los hombres valencianos. Esto a Vox le debería preocupar, ya que son tan machos. Ampliar el puerto de Valencia empeora la fertilidad de los hombres".

Fuentes de Compromís aseguran que el proyecto incrementaría el tráfico marítimo y elevaría las emisiones de gases contaminantes. Añaden, además, que hay evidencia científica suficiente sobre los efectos que la mala calidad del aire tiene sobre las personas. Entre esos efectos, más allá de enfermedades respiratorias, se incluye su influencia negativa sobre la calidad del esperma.

"No ampliar el puerto es bueno para cuidar el planeta, para que nuestros hijos puedan respirar mejor y no haya tanta espasmobronquiolitis infantil", ha asegurado Ibáñez. "Todo esto no ha colado. Pero si tú le dices a Vox 'esto va a bajar la calidad de su esperma español', a lo mejor ahí se apuntan a la idea de no ampliar el Puerto de Valencia", ha concluido el político.

Compromís se opone a la infraestructura, que ya cuenta con un dique de abrigo construido. La formación alerta sobre los efectos que esto tiene sobre las playas y la Albufera. La líder de Sumar también ha mostrado su rechazo a la ampliación.