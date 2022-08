Ignacio Aguado deja Ciudadanos a causa de los recientes y "nefastos resultados electorales" del partido

Ignacio Aguado, quien fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde 2019 hasta 2021, ha anunciado que deja Ciudadanos en su cuenta oficial de Twitter. El exvicepresidente ha expresado que tras 9 años de militancia ha sido esta misma mañana cuando ha pedido su baja en el partido. Además, en el comunicado ha recordado que desde hace dos meses solicitó públicamente la dimisión de toda la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y la convocatoria de un Congreso Extraordinario.

Afiliado a Ciudadanos desde 2013, Aguado ha comunicado el abandono del partido y ha argumentado varias razones, entre las que destaca el "nefasto resultado electoral" de Cs en Andalucía y el resto de "pésimos resultados" obtenidos meses atrás en otras comunidades como Madrid, Cataluña y Castilla y León.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no cree en el proceso de refundación puesto en marcha tras las últimas debacles electorales y ha criticado a la Ejecutiva que lo ha iniciado. Aguado ha dicho que los malos resultados electorales en Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla y León son "motivo suficiente" para que Cs acordase un "nuevo rumbo y liderazgo" en un Congreso.

Aguado se lamenta

Ignacio Aguado ha reprochado a la dirección de Ciudadanos por "emprender una huida hacia adelante", que "no comparte", "disfrazada de una refundación" en la que "no cree". El exvicepresidente se ha lamentado además acerca de su petición de hace más de dos meses afirmando que esta "no haya tenido ningún tipo de efecto sobre quienes deben tomar estas decisiones".

A su juicio, el "problema" no son ni las ideas ni los principios fundacionales del partido, sino "la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes". Tras expresar su descontento, Aguado ha reforzado su opinión sobre la necesidad de un Congreso Extraordinario que soluciones tales problemas.

En el caso de que la refundación "fuera necesaria", Aguado cree que "tendría que ser impulsada por una nueva Ejecutiva y no por la misma que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro". El exvicepresidente, quien se ha dado de baja como afiliado con "enorme pena", asegura que este hecho también lo afronta "con la cabeza alta".

Al mismo tiempo ha agradecido a compañeros y votantes que confiaron en él para que Ciudadanos figurara en el Parlamento de Madrid y después en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. "Mi paso por Ciudadanos acaba hoy, pero mi amor por España y mi empeño por legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales seguirán vivos para siempre", ha concluido.