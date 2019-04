Iglesias: "Me sobra la comida y la foto con Obama y prefiero hablar de política”

En declaraciones en el Congreso, Iglesias se ha referido así al almuerzo que el Rey ofrece en honor de Obama el próximo lunes y al que asistirán tanto él como otros líderes políticos, un encuentro en el que, ha dicho, no sabe si podrá intercambiar con el mandatario estadounidense "algo más que formalidades".

"Hubiera preferido quizá no comer y reunirnos y hablar de política", ha dicho Iglesias, quien ha explicado que le gustaría conocer la opinión de Obama sobre cuestiones como la salida del Reino Unido de la UE.

También hablaría con Obama, ha señalado, de la organización de la OTAN, que el líder de Podemos critica porque la ve como una "organización de soldados" con "generales norteamericanos al mando", mientras defiende un sistema de defensa integrado europeo.

Otro de los asuntos sobre los que Iglesias querría preguntar a Obama sería las elecciones estadounidenses, y también, ha bromeado, hablaría con él de las series de televisión que les gustan a ambos, especialmente "The Wire".

Pablo Iglesias ha asegurado que acude a la comida por "una cuestión de cortesía" y porque cree que hay interés, por parte de Obama, de conocer a los representantes de las fuerzas políticas españolas.

"A mí la comida me sobra y las fotografías me sobran", ha insistido el líder de Podemos, quien de nuevo ha señalado que le gustaría transmitir a Obama su deseo de que la defensa de Europa "no dependa estratégicamente de generales norteamericanos.