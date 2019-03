Iglesias, sobre la sentencia del caso Nóos: "Urdangarin no podría haber cometido estos delitos si no fuera yerno del Rey"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que Iñaki Urdangarin no podría haber cometido los delitos por los que ha sido condenado "si no fuera yerno del Rey".

"Juan Carlos tendría que haber declarado. Ha habido trato de favor y privilegios", lamenta Iglesias que considera que "nadie por tener sangre azul tiene que tener privilegio".

Iglesias cree que el aforamiento del Rey no tiene sentido y afirma que "su condición de monarca no le debe permitir que tenga privilegios que no tienen los demás". "En un país democrático sobran los privilegios y las monarquías", subraya.