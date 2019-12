El homenaje de Iceta a Carrie Bradshaw, protagonistra de 'Sexo en Nueva York'

Miquel Iceta quiso realizar un pequeño homenaje a Carrie Bradshaw, la protagonista de la mítica serie 'Sexo en Nueva York', nada más ser proclamado por unanimidad primer secretario del PSC.

Iceta se subió al escenario al ritmo de 'Got to be real' y luego él mismo explicó por qué había elegido esta canción, aludiendo a un momento de la serie en el que la protagonista desfila y se cae, pero finalmente se levanta y provoca los aplausos de los asistentes.

"Tenía que elegir, podía bajarme de la pasarela y dejar que la modelo que llevaba dentro muriera de vergüenza o levantarme con todos mis fallos y seguir. Y eso es lo que hice, porque cuando las personas tropiezan y se caen, vuelven a levantarse y no se rinden", explicó.