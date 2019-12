Miquel Iceta celebra ser reelegido como primer secretario del PSC bailando 'Got to be real'

Miquel Iceta ha revalidado su puesto como primer secretario del PSC por el voto unánime de los 1.069 delegados que han participado este sábado en el XIV congreso de los socialistas catalanes.

Tras la votación, el político catalán ha subido al escenario bailando al ritmo de 'Got to be real', de Cheryl Lynn, una canción que no ha sonado de forma casual.

Así, ha explicado que es el mismo tema que suena en un capítulo de 'Sexo en Nueva York' en el que la protagonista, Carrie Bradshaw, se cae durante un desfile de moda y, aunque la siguiente modelo le pasa por encima, se levanta y sigue.

El PSC en el Consejo de Ministros

Tras conocer el resultado, Iceta se ha mostrado confiado en que su formación vuelva a tener presencia en el Consejo de Ministros cuando culmine la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno.

En el último año, los socialistas catalanes han tenido representación en el Consejo con Meritxell Batet como ministra de Política Territorial y Función Pública, y con Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores.

Ambos ocupan ahora otras responsabilidades: Batet es la presidenta del Congreso de los Diputados desde el 21 de mayo de 2019 y Borrell ha sido nombrado recientemente alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores.