El hombre que siguió a don Juan Carlos durante 32 años

Cientos de imágenes ilustran la vida del Rey. Y detrás de ellas un hombre, siempre corriendo para captar la instantánea perfecta. Manuel Fernández y su cámara han sido testigos de grandes momentos familiares del monarca.

Él mismo comenta fotos como la que captó el abrazo entre don Juan Carlos y su padre, o el tierno beso que le dió, en su bautizo, a uno de los hijos de la infanta Cristina. También captó con su cámara anécdotas como el 'lanzamiento' de don Juan Carlos a una piscina por parte de la tripulación del 'Bribón' tras ganar una regata.

Ocio o trabajo, Manuel Fernández siempre ha estado ahí. "Cuando me veía el Rey -cuenta el fotógrafo- siempre me decía: ¿Ya estás otra vez ahí?". "A veces se enfada, pero se le pasa enseguida y viene otra vez a tí, hace alguna broma...".

Después de 32 años juntos, llegó la despedida del fotógrafo y el Rey. "Me dió un gran abrazo -cuenta Manuel- y me dijo que me iba a echar mucho de menos". "Fue algo entrañable -concluye el fotógrafo-, y nunca lo olvidaré".