La hija de Isaías Carrasco desea que los etarras "paguen por lo que han hecho"

"Que paguen por lo que hicieron", ha deseado Sandra Carrasco, hija del exconcejal socialista Isaías Carrasco asesinado por ETA en 2008, al conocer la detención de dos etarras en Francia, uno de ellos, Ugaitz Errazkin, al que se relaciona con el asesinato de su padre.

Sandra Carrasco ha reconocido en declaraciones a una emisora de radio, que desconocía que quedaba alguien por detener en relación con el atentado que acabó con la vida de su padre. "Pensaba que ya estaban todos detenidos", ha asegurado. Por eso, "la noticia me ha pillado por sorpresa", ha supuesto "un gran alivio" y "he sentido alegría", ha dicho.

Carrasco también ha explicado que, aunque "el tiempo calma y te vas acostumbrando a vivir con ello, sigo teniendo rabia aunque no tanta como la de aquel día". Además se ha mostrado pesimista y ha asegurado no tener "esperanza" porque, "por ejemplo", hay gente que no ha pedido perdón.