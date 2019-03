La hija de Cordón acoge con rabia la decisión judicial

La familia de Publio Cordón, el empresario secuestrado por los GRAPO en junio de 1995, ha manifestado su "indignación" y "rabia" por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, de dejar en libertad, previo pago de una fianza, a dos de los tres miembros de la banda terrorista detenidos esta semana en Andalucía por su presunta implicación en los hechos.



El magistrado ha impuesto fianzas de 10.000 euros para Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, y ha ordenado el ingreso en prisión del tercero, José Antonio Ramón Teijelo.



María Cordón, una de las hijas del empresario, ha indicado que "no entendemos esa decisión del juez, nos ha sorprendido muchísimo, no lo esperábamos". Ha añadido que "ha sido un jarro de agua fría para nosotros, en estos momentos siento mucha impotencia y rabia".



También ha dicho que la Guardia Civil ha estado trabajando durante años, labor que ha agradecido y alabado. "Ahora, en una mañana, se han echado por tierra sus investigaciones y no se comprende que el juez diga que deja en libertad a dos de los detenidos porque no existe riesgo de fuga".



"Con estas últimas detenciones y la localización de la casa donde retuvieron a mi padre, creíamos que podíamos tener un poco de paz y empezar a salir de la angustia que hemos vivido durante 17 años, pero les dejan que se vayan a la calle, no es justo".



Por otro lado, la Fiscalía va a recurrir el auto del juez en el que ha acordado dejar en libertad bajo fianza a dos de los tres miembros de los GRAPO detenidos por su relación con el secuestro del empresario Publio Cordón.



Esta mañana el magistrado ha decidido imponer prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa Cecilio, quienes se habían negado a declarar en el juzgado y que permanecerán en prisión hasta abonar la cantidad impuesta.



El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso había solicitado al juez prisión incondicional para los tres 'grapos', pero Gómez Bermúdez la ha decretado solo para Juan Ramón Teijelo, el tercer miembro de la organización detenido en Sevilla y el único que ha respondido a sus preguntas, aunque para rechazar cualquier relación con el secuestro del empresario zaragozano.