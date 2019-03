Hernando llama "Naranjito" a Rivera y éste lo convierte en un símbolo de su campaña

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha publicado en Twitter una fotografía en la que posa junto a la imagen de Naranjito, la famosa mascota del Mundial de Fútbol de 1982, después de que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, le llamara "Naranjito", en alusión al color con el que se identifica su formación.

Además, el líder de C's ha recibido una ola de apoyo en la red social, donde el hashtag #YoSoyNaranjito se ha situado en segunda posición en los trending topics mundiales, mientras que en España ha llegado a ser el tema más comentado.

En la fotografía, Rivera aparece sonriente, sosteniendo un cartel con un dibujo de Naranjito, y en la pared que hay tras él se ve un póster de Martin Luther King con la frase "I have a dream".

Junto a la imagen, el líder de C's ha escrito: "Yo soy Naranjito porque me gusta más la propuesta que la queja, porque me mueve la ilusión y no el miedo. Soy ciudadano".

#YoSoyNaranjito porque me gusta más la propuesta q la queja,porque me mueve la ilusión y no el miedo. Soy ciudadano. pic.twitter.com/YFVdhge3NG — Albert Rivera (@Albert_Rivera) marzo 5, 2015

En los pasillos del Parlament, ha declarado a los periodistas que la de Hernando le parece una gran ocurrencia, hasta tal punto que, como símbolo de España que es, lo utilizará en todas sus campañas.

Por su parte, el secretario de Organización del partido, Fran Hervías, ha aprovechado la ocasión para anunciar que han alcanzado los 15.000 afiliados, señalando que hay "miles de naranjitos españoles aportando sensatez y sentido común".

Ciudadanos ha explicado en varios tuits los motivos por los que son "naranjitos", como la defensa de una justicia "más eficiente, ágil y cercana al ciudadano" y lejos de las "zarpas" de la política, el fin de la "partitocracia", el compromiso con la ciudadanía, la regeneración de la política, un pacto nacional por la educación, la solidaridad entre españoles o el rechazo del populismo y el separatismo.

#YoSoyNaranjito lo hemos convertido entre todos en 1er TT nacional durante horas y también 3er TT mundial . Viva el humor y la ilusión 🍊🍊. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) marzo 5, 2015

A su vez, muchos militantes y simpatizantes han hecho lo mismo, respaldando a Rivera y rechazando las críticas del PP.