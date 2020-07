Güemes no descarta volver a la sanidad: "Nunca más es demasiado"

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad Madrid Juan José Güemes ha asegurado que lo que le llevó a tomar la decisión de presentar su dimisión como miembro del Consejo de Administración de Unilabs fue la de evitar que "se enjuicie atribuyendo intereses espurios" su gestión y la del Gobierno madrileño en materia sanitaria.

"No soy insensible a las críticas, entiendo que puede haber quien cuestione la gestión de la empresa", ha dicho en referencia a la adjudicación a Unilabs de la gestión de los análisis clínicos de algunos hospitales de Madrid.

En una entrevista radiofónica ha defendido que Unilabs se hizo cargo de esos análisis clínicos por una "transacción entre particulares", después de que la empresa adjudicataria tras un concurso público decidiera ceder este servicio.

Güemes ha explicado que no tenía ningún tipo de poder ejecutivo dentro de Unilabs y, tras defender que ha cumplido la ley, ha titubeado ante la posibilidad de que vuelva a aceptar una oferta para trabajar en una empresa ligada al sector sanitario. "Nunca más quizás es demasiado", ha dicho, "pero de momento no me lo planteo".

El exconsejero ha defendido que haya "permeabilidad" entre el sector público y el privado, entendiendo que la política no puede ser "una profesión de por vida" ni "una casta".