Griñán pide una gran mesa de diálogo nacional que dé fortaleza a España en Europa

En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, este lunes en Madrid, Griñán ha defendido que esa mesa debe abrirse a todos los partidos y a los agentes económicos y sociales, rechazando así el apoyo que Rajoy demanda a la oposición y que no son más que "contratos de adhesión". "Hay que convocar a todos, es el momento de jugársela", ha añadido.

El líder del Gobierno andaluz ha advertido a Rajoy de que tal vez él sí, pero "los españoles no pueden esperar", por lo que ha mantenido que el presidente "se equivoca" si piensa que "con esperar será suficiente". Así las cosas ha criticado la "cerrazón" del Gobierno y su "soberbia" a aceptar soluciones de otros pero ha mantenido que "hay salida si somos capaces de hacer cosas diferentes y de forma diferente".

En ese punto, Griñán ha citado a Borges para hablar del "deber de la esperanza" y ha dicho que la actitud deseable es "incompatible con el escamoteo de responsabilidades y palabras huecas".

En la misma línea, ha defendido que el diálogo es "importantísimo" porque da la posibilidad de llegar a acuerdos pero, sobre todo, porque se fortalece la voluntad. Así, ha criticado que Rajoy "vuelva de España sin decir la mitad de las cosas que dice en España" y ha advertido de que "más allá de su conocimiento de idiomas", si compareciera en Bruselas "con la fortaleza" que da una posición nacional común, se entendería "perfectamente lo que dice".

Como ejemplo del diálogo que considera que la política nacional necesita, Griñán ha puesto la mesa de diálogo político del Parlamento andaluz, a la que se han llevado ya un pacto económico, uno por el sector agroalimentario, uno por el turismo y otro por la cultura y en la que también se abordará uno por la igualdad.

Así las cosas, ha defendido que a nivel nacional se necesita dar cumplimiento a cuatro grandes objetivos, el empleo, con un pacto que incluya una política europea que priorice el crecimiento económico y una política del euro que establezca también objetivos compartidos para una estabilidad compatible con la reactivación de la economía porque "no es posible seguir la senda actual de constantes ajustes, recortes y desempleo" y que, tras llegar a seis millones de parados, el comisario de Economía, diga que se persevere en la idea de que el único camino es el ajuste fiscal.

Además, se necesita apostar por la modernización de la economía y por un "gran pacto" para la consolidación del modelo de protección social que no es, en este caso, "un ajuste coyuntural". "No estamos aquí ante un problema de ingresos sino de gasto. La crisis no es razón para destruir el sistema de protección social. Es la propia viabilidad del sistema la que determinará los ajustes a hacer", ha subrayado.