González Pons pide disculpas en nombre del PP por el brindis con Bildu

"Es algo por lo que debemos pedir disculpas y explicar claramente que no nos representa", ha dicho el dirigente del PP. "No todo el mundo acierta siempre", ha añadido.

González Pons ha reconocido que los concejales 'populares' en el País Vasco "están obligados a acertar todos los días" y ha sido comprensivo con lo ocurrido por su posición frente al terrorismo y su brazo político.

Pero "con toda comprensión", ha añadido que el partido pide disculpas por la imagen sonriente y brindando de los concejales junto al alcalde de San Sebastián. "Es una imagen por la cual hay que disculparse, no traslada lo que el PP piensa sobre Bildu", ha insistido.

El responsable de Comunicación 'popular' ha reiterado a que su partido sigue opinando que Bildu es la continuación de Batasuna, por lo que exigió que se impidera su presentación a las elecciones autonómicas y municipales.

DECLARACIONES SOBRE ETA

Frente a la creencia extendida de que ETA "está en las últimas", González Pons ha subrayado que la presencia que Bildu ha logrado en las instituciones públicas y en los gobiernos sitúa a la organización terrorista "mejor que nunca". "Nunca pudo soñar que una organización que es su continuación gobernara el ayuntmaiento de San Sebastián o la Diputación de Guipúzcoa", ha censurado, para considerar "muy ingenuo" a quien piensa que la organización terrorista "está en las últimas".

"ETA no se ha rendido, no ha entregado las armas, no ha renunciado al terrorismo y sus representantes gobiernan como nunca habían gobernado", ha insistido y ha expuesto que ETA estaba "más cerca del final" hasta que a Bildu le autorizó el Constitucional presentarse a las elecciones.

González Pons ha aclarado que no tiene información sobre que la situación de la organización terrorista sea terminal, aunque sabe que "se han dado pasos importantes" por parte de la Policía y la Guardia Civil.

"Pero coger una pistola y pegar un tiro es muy fácil. No tenemos constancia de que se haya eliminado toda la posibilidad de que ETA pueda cometer un atentado. Eso no lo puede afirmar nadie, ni siquiera el ministro del Interior", ha dicho. "Puede mañana romper la tregua", ha zanjado.

IMPEDIR SU PRESENCIA EL 20N

Por último, el dirigente 'popular' ha asegurado que en campaña electoral, el debate se centrará en la economía. Con respecto al terrorismo, ha interpretado que el Gobierno, para el PP, "va a seguir haciendo lo que tiene que hacer" y va a estar "tan intersado" como el partido de Mariano Rajoy en que Bildu no se presente a las elecciones y en mantener una "comunicación fluida" con el primer partido de la oposición al respecto.

"El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y mientras tanto hemos estado apoyándole", ha señalado. "La discrepancia que me han podido escuchar no es sobre lo que hace el Gobierno, sino sobre lo que se extiende rápidamente, que ETA está en las últimas y, en mi oipinión, eso no se puede decir cuando gobierna en San Sebastián y en Guipúzcoa", ha recalcado.