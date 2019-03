Javier Gómez de Liaño asume la defensa de Luis Bárcenas

El abogado Javier Gómez de Liaño ha asumido la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que los letrados Miguel Bajo y Alfonso Trallero hayan renunciado a representarle por sus "discrepancias profesionales" con él.

Gómez de Liaño ha acudido esta tarde a la cárcel de Soto del Real para entrevistarse con Bárcenas, que permanece en prisión incondicional desde el pasado 27 de junio, y a la salida ha afirmado a los periodistas que ha aceptado defender al extesorero del PP.

La mujer de Gómez de Liaño, la abogada María Dolores Márquez de Prado, asumirá la defensa de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. "He estado con el señor Bárcenas durante hora y media y me ha pedido que le defienda. Después de este primer encuentro he asumido la defensa del señor Bárcenas y la señora Márquez de Prado lo hará de Rosalía de Castro", ha explicado Gómez de Liaño.

Gómez de Liaño, que fue juez de la Audiencia Nacional, ha asegurado que tiene tiempo suficiente para preparar la defensa de cara a su declaración el próximo lunes sobre los originales de los llamados 'papeles de Bárcenas' y ha comentado que no encuentra razones para aplazarla.

"Un abogado no defiende a un partido, ni está pendiente ni le preocupa unas siglas políticas y eso, lo que nos ofrece, es mucha independencia", ha comentado el nuevo letrado del extesorero del PP.

"Vamos a hacer las cosas con tranquilidad, sin reticencias, sin estridencias, todo con mucha calma, que nadie vea por parte nuestra que esto es una especie de acción pública o de estrategia de atacar a un Gobierno o defender a un Gobierno", ha recalcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que no defiende ni acusa a ningún partido y ha añadido que no le preocupan las siglas ni percibe honorarios de formaciones políticas. De este modo, se ha mostrado contrario a "hacer cócteles entre política y Justicia" ya que la mezcla produce "un pésimo producto".