Gómez no descarta "sorpresas" en las primarias de las que es partidario

En declaraciones a Onda Cero, el secretario general del PSM, Tomas Gómez, ha opinado sobre el tema que tiene dividido al PSOE: proceso de primarias o congreso extraordinario para elegir al candidato socialista a las Elecciones Generales de 2012. Gómez es partidario de que se celebren unas primarias frente a la opción del Congreso que ha planteado el lehendakari, Patxi López, ya que las "convulsiones internas" no favorecen al partido, y ha explicado que no descarta que se presente alguien más a ese proceso de primarias al margen de los previsibles Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.

"El PSOE es un partido de sorpresas con mucha gente en el banquillo, mucho capital humano. No digo que vaya a ocurrir pero no lo descarto tampoco", ha señalado Gómez, que ha aseverado que su objetivo sigue siendo Madrid y que el lehendakari Patxi López no se ha postulado para las primarias.

Durante la entrevista, el dirigente socialista ha considerado que el proceso de sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero como candidato del PSOE a las elecciones de 2012 no puede basarse sólo en unos nombres y apellidos, sino que es necesario saber el proyecto que va a defender cada uno de los candidatos que se presenten a las primarias.



A su juicio, el proceso no puede basarse "únicamente en nombres y apellidos", sino que hay que ver si los candidatos proponen un giro en la acción del gobierno o es un proyecto de continuidad.



Gómez, que ha afirmado que lo que han reclamado los ciudadanos en las urnas es "un giro a la izquierda en el Gobierno de este país", ha señalado que Patxi López es "uno de los mayores valores políticos del PSOE" y uno de los "mejores capitales que tiene el PSOE", pero ha preferido decantarse por las primarias en lugar del congreso por el que apuesta López.



Tras destacar que López "nunca es un tapado", sino que se caracteriza por la "sinceridad", ha apuntado que el lehendakari "no expresado su deseo de ser candidato" y ha sostenido que el de Portugalete ha lanzado la propuesta de congreso "en aras a la estabilidad".



Gómez, que ha indicado que lo primero de todo es "saber quién se va a presentar" ya que a fecha de hoy no se ha presentado nadie, ha opinado que la bicefalia "se va a producir en todo caso porque va a seguir habiendo un presidente del Gobierno", que ya ha afirmado que quiere acabar la legislatura.



Asimismo, ha considerado que ha habido dos momentos clave en los que el PSOE ha perdido votantes. El primero de ellos llegó con la "negación de la crisis"; el segundo, el "12 de mayo del año pasado" cuando se votó el paquete de reformas.