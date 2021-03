Gobierno y comunidades estudian hoy "medidas compartidas" de cara a Semana Santa y evitar así una cuarta ola de coronavirus

Gobierno y comunidades vuelven a reunirse este miércoles para analizar un plan de medidas "compartidas" de cara a las vacaciones de Semana Santa que consigan frenar una cuarta ola de la pandemia del coronavirus ahora que parece que la tercera empieza a estar controlada y evitar así un nuevo repunte de contagios ocurridos en otros períodos vacacionales.

Lo harán en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que el Gobierno central y los autonómicos se trasladarán sus posturas sobre las restricciones que deben implementarse en esas fechas.

Fernando Simón ya adelantó que Sanidad es partidaria de mantener los cierres perimetrales de las comunidades. "Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear", zanjó Simón en la rueda de prensa.

Y esas condiciones ahora mismo solo se dan en Extremadura, que es la única comunidad que está a un punto de cumplir el objetivo de Sanidad: una incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad aseguró que su departamento está "centrado en preservar la salud y seguir salvando vidas".

Madrid, sin embargo, prefiere adoptar medidas "sensatas y equilibradas" en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no comprometer la "maltrecha" economía, en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente a ella le ha contestado la junta de Castilla Léon pidiendo "aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo" en todo el territorio nacional,

Castilla la Mancha es partidaria de que se adopten medidas de ámbito nacional porque cuando se ha hecho, "ha ido bien".

En la misma línea, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido a Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.

Fernando López Miras ha mostrado su preocupación por que se relajen las medidas en un momento en el que el personal sanitario está agotado y con "una cuarta ola que está llamando a la puerta".