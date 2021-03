Restricciones en Semana Santa 2021: Medidas y plan de movilidad en cada comunidad autónoma

Algunas comunidades ya se han pronunciado sobre las restricciones que quieren adoptar de cara a la Semana Santa 2021. Tras una reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra hoy miércoles 3 de marzo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades adoptarán restricciones comunes y debatirán sobre las medidas de movilidad que deben adoptarse para evitar nuevos repuntes de coronavirus.

Fernando Simón ha comentado que la reapertura de fronteras autonómicas durante la Semana Santa no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones idóneas. "Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios", admitía Simón.

La intención del Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias es que las comunidades mantengan los cierres perimetrales para evitar nuevos contagios de COVID-19 y las restricciones a la movilidad durante la Semana Santa. Aunque hay algunas comunidades, como la de Madrid, que han adoptado posturas diferentes y prefieren adoptar medidas para estas fechas "sensatas y equilibradas".

¿Podré viajar en Semana Santa?

Aunque la intención del Ministerio de Sanidad es limitar la movilidad durante la Semana Santa 2021, algunas comunidades están planteando una relajación de las restricciones.

Las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Murcia apuestan por el cierre perimetral para evitar el repunte de casos de coronavirus. Por otro lado están Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, las Islas Canarias, las Baleares o Extremadura, que son más favorables a flexibilizar las restricciones de movilidad si los datos son favorables. Por ejemplo, para viajar a Canarias solo hace falta una prueba PCR negativa.

Viajes al extranjero

Si planteas viajar en Semana Santa, debes tener en cuenta que algunos países de la Unión Europea sólo permiten la entrada de viajeros si presentas una PCR negativa y realizas una cuarentena al llegar. Fuera de las fronteras de la UE, países como China, Australia, Japón o Estados Unidos tienen un estricto cierre perimetral para evitar nuevos casos del virus del COVID-19.

Costa Rica, México o Punta Cana permiten acudir sin PCR ni cuarentena.

Restricciones y movilidad en tu comunidad autónoma

La idea del Gobierno es realizar un plan de Semana Santa con las mismas medidas para todas las comunidades. Sin embargo, los presidentes autonómicos están adoptando posturas diferentes frente a las restricciones contra el coronavirus- Algunos apuestan por abrir la región permitiendo la movilidad y eliminar el cierre perimetral entre comunidades, mientras que otros creen que las comunidades deberán seguir cerradas, salvo casos excepcionales, como restricción esencial contra la COVID-19.

Comunidad de Madrid

Madrid no está cerrada perimetralmente y tampoco se plantea cerrar en Semana Santa, por lo que la capital tendrá movilidad total.

Región de Murcia

El presidente de Murcia apuesta por seguir con el cierre perimetral de la Región, asegurando que "no hay debate posible". Sí se permite la movilidad dentro de la Región. También se han suspendido las procesiones de Semana Santa.

Comunidad Valenciana

Ximo Puig desea que se adopte un plan nacional donde todas las comunidades adopten las mismas restricciones para el periodo festivo, evitando así nuevos contagios de coronavirus.

Andalucía

Están a la espera de lo que dicte el Gobierno a nivel nacional, aunque en Andalucía ya han cancelado sus procesiones de Semana Santa.

Galicia

El presidente gallego cree que es pronto para reabrir las fronteras y permitir la entrada de turistas, por lo que plantea restricciones a la movilidad en Galicia para el periodo de Semana Santa.

Asturias

La comunidad autónoma ya ha anunciado que los Picos de Europa no recibirán turistas este mes de abril. Asturias mantendrá "el cierre perimetral mientras dure el estado de alarma".

Cantabria

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, quiere vacunar contra el virus del COVID-19 al 15% de la población para poder reabrir las fronteras, generando así actividad económica, sobre todo en el sector hostelero. Aún están por determinar las medidas para la movilidad y las restricciones que aplicará Cantabria en Semana Santa.

Castilla-La Mancha

No abrió sus fronteras en Navidad, aunque ahora sí está planteando flexibilizar el cierre perimetral durante la Semana Santa 2021.

Castilla y León

El presidente ya ha confirmado que el cierre de la comunidad se mantendrá "más allá de Semana Santa", probablemente hasta que se termine el estado de alarma.

Cataluña

El cierre perimetral en Cataluña dependerá del acuerdo al que se llegue en el Consejo Interterritorial, por lo que habrá que esperar para conocer las restricciones contra el coronavirus en la comunidad catalana.

Aragón

La comunidad de Aragón no se ha pronunciado sobre qué restricciones adoptará en Semana Santa.

Extremadura

Se plantean una flexibilización de las medidas y restricciones de movilidad para la Semana Santa.

Islas Canarias e Islas Baleares

Los archipiélagos canarios y balear podrían determinar un permiso para entrar en las comunidades durante la Semana Santa, para garantizar que los turistas que viajen a las islas no tengan el virus del COVID-19.

Navarra

Navarra impuso su cierre perimetral en octubre como medida contra el coronavirus y no pretende reabrir sus fronteras durante las vacaciones de Semana Santa.

País Vasco

No quiere levantar el cierre perimetral. Aunque asegura que si la tasa de incidencia acumulada en el País Vasco se sitúa por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes podrían planteárselo.

La Rioja

No se plantea flexibilizar las medidas de movilidad durante la Semana Santa 2021, aunque en La Rioja se han relajado otras restricciones.

Ceuta y Melilla

Están pendientes de las decisiones comunes que adopte el Gobierno para determinar las restricciones que se impondrán en Semana Santa a fin de evitar un nuevo repunte de contagios de coronavirus.

Días festivos en Semana Santa 2021

La Semana Santa en 2021 se celebra desde el 28 de marzo, día de Domingo de Ramos, hasta el 4 de abril, Domingo de Resurrección.

El Jueves Santo cae en 1 de abril y es festivo nacional, aunque solo en aquellas comunidades que hayan decidido mantener este festivo ese día. El Viernes Santo, 2 de abril, es un festivo nacional no sustituible. El Lunes de Pascua, 5 de abril, será festivo en algunas comunidades.