Sanidad quiere que las comunidades mantengan el cierre perimetral para Semana Santa

El Ministerio de Sanidad quiere que las restricciones vigentes continúen en Semana Santa, como mantener el cierre perimetral de las comunidades en marzo y abril o los límites a la movilidad. Con esto, Sanidad quiere conseguir el objetivo de rebajar la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos.

Gobierno y comunidades llevan trabajando desde hace días en un documento de acciones comunes para evitar la cuarta ola que consideran que llegaría si se da una excesiva relajación de medidas en la Semana Santa.

Carolina Darias buscará en la reunión del Consejo Interterritorial que las autonomías se sumen a su propuesta de mantener el cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa.

La postura de Sanidad ya la mencionó ayer Fernando Simón, quien subrayó que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones. "Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear", zanjó.

¿Cuál es la postura de las CCAA?

Algunas comunidades ya se han pronunciado al respecto, y en Madrid han apostado por tomar medidas "sensatas y equilibradas", en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no poner en peligro la "maltrecha" economía, según ha dicho Isabel Díaz Ayuso.

La Junta de Castilla y León ha respondido a la posición madrileña pidiendo "aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo" en todo el territorio nacional, según el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Ibáñez; y el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha apostado por emprender la desescalada "sin prisa" y "con prudencia" para "evitar recaídas".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.

Desde Murcia, Fernando López Miras ha mostrado su preocupación por que se relajen las medidas en un momento en el que el personal sanitario está agotado y con "una cuarta ola que está llamando a la puerta".