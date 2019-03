El Gobierno habla con los partidos para impulsar el pacto "urgente" contra la corrupción

El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha empezado las conversaciones con los partidos políticos para impulsar un gran pacto contra la corrupción y por la transparencia que incluya medidas para la regeneración democrática, según ha desvelado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

"Me consta que el Gobierno está entablando contacto con todos los partidos políticos", ha dicho Alonso, un día después de que el jefe del Ejecutivo lanzara esta propuesta de pacto en medio de la polémica por los supuestos sobresueldos que el extesorero y exsenador del PP, Luis Bárcenas, habría pagado a parte de la cúpula del partido.



En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de los 'populares' ha admitido que es "urgente" impulsar ese "gran pacto para contra la corrupción y para la regeneración de las instituciones democráticas".



"No darse cuenta de eso y no entender que es una prioridad política absoluta es vivir de espaldas a la realidad social. Tenemos que volver a creer en la democracia y tomar medidas decisivas", ha manifestado Alonso, que ha recordado que Rajoy ya lo planteó en 2009 cuando estaba en la oposición.



Dicho esto, ha recalcado que lo que "no puede ser" es que los procedimientos que afectan a supuestos casos de corrupción "se estén demorando 10 o 15 años", al tiempo que ha asegurado que hay que acabar con "esa sensación que se vive en España" en relación con la corrupción.



Por eso, ha insistido en que un pacto político con los demás partidos con nuevos instrumentos contra la corrupción es "una prioridad fundamental". "El Gobierno prepara iniciativas en ese sentido y tiende la mano a los grupos parlamentarios", ha afirmado.



El portavoz del Grupo Popular ha expresado su deseo de que ese acuerdo "sea una realidad" y ha añadido que aparte de "sacar al país de la crisis", la otra "prioridad política clara" es "fortalecer las instituciones y la credibilidad y la confianza en la democracia española".



Rajoy "contestará a lo que le pregunten" en el Congreso

Además, Alonso ha confirmado el rechazo del Grupo Popular a que el presidente del Gobierno comparezca en sesión extraordinaria en la Cámara para hablar de la polémica en torno a Bárcenas y la amnístía fiscal a la que se podría haber acogido, como pide el PSOE.



Tras recordar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofrecerá este miércoles las explicaciones sobre el proceso de regularización fiscal, ha subrayado que los grupos de la oposición tienen oportunidad de preguntar por este asunto a Rajoy en la sesión de control del 30 de enero. "Contestará lo que le pregunten", ha enfatizado.