El Gobierno desvía la presión al PP con la senda fiscal al no tener garantía del apoyo de Junts en el Congreso

El Gobierno se enfrenta a una nueva semana de incertidumbre en el Congreso, pues una vez más depende de Junts. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna garantía de que el partido de Carles Puigdemont salve este jueves en el Congreso la misma estabilidad presupuestaria que ya tumbó antes del verano. Frente a ello, insisten en intentar dirigir la presión contra el Partido Popular (PP), pues las comunidades autónomas y los ayuntamientos serían los principales perjudicados del veto al llamado techo de gasto para las cuentas públicas y es que los administraciones territoriales perderían casi 12.000 millones de euros para financiar los servicios públicos en los ejercicios del 2025 y el 2026 según los datos del Ejecutivo.

"Cuando se tumban 12.000 millones de euros son recursos que van a las comunidades, a los ayuntamientos, que tienen que ver con financiar los servicios públicos, con la sanidad, con la educación. Y es absolutamente irresponsable que el Partido Popular esté en esa situación", ha lamentado en una entrevista en 'RTVE' el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Considera "extremadamente grave" que el PP "esté dispuesto a tumbar 12.000 millones de euros en dos años para comunidades y ayuntamientos".

"Supondrá recortar 12.000 millones de euros a las comunidades y a los ayuntamientos en los próximos dos años"

López ha recordado que en estos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades han recibido un récord de 300.000 millones de euros más adicionales de recursos. Además, ha enfatizado que la obligación del Gobierno es trabajar para que salgan los Presupuestos. "Es evidente que hay unos buenos presupuestos que aprobó ya el gobierno de coalición, pero desde luego, insisto, la obligación es intentar sacar los Presupuestos", insiste.

Sin crítica a Junts

El ministro ha evitado cualquier crítica a Junts y su posible rechazo a la senda de déficit y los presupuestos. En cualquier caso, López ha señalado que, si no es posible, hay unos presupuestos en marcha y que solo el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar es capaz de articular mayorías en el Parlamento para sacar adelante iniciativas y proyectos legislativos.

Según López, la legislatura no está en riesgo. "La derecha está muy cabreada porque no gobierna, pero no tiene derecho a trasladar ese cabreo a la ciudadanía", ha advertido. Asimismo, ha criticado que la oposición de los populares está inmersa en "una estrategia destructiva" que dice "no a todo", incluso antes de conocer las propuestas del Ejecutivo, y le ha acusado de "usar la catalanofobia" para arañar un puñado de votos".

"¿Qué hace ahora el PP? Lo mismo de siempre. Calentar, utilizar la catalanofobia para tratar de arañar un puñado de votos en el resto de España, pero somos conscientes de dónde venimos en Cataluña, somos conscientes de todo lo que hemos avanzado y hemos ganado. ¿Merece la pena, de verdad, esa estrategia destructiva del Partido Popular?", ha sostenido.

López ha reivindicado que la labor de oposición "sirve también para resolver problemas, y no sólo para crearlos todo el tiempo", y ha instado a dejar atrás esa "oposición desnortada" con un "líder menguante" que actúa como "pollo sin cabeza". "Cada vez más voces en el PP piden una reflexión, saben que así no se va a ningún sitio", ha concluido.

