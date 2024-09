Sánchez arranca la ronda de encuentros con presidentes autonómicos con el foco en la financiación singular para Cataluña

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comenzado este viernes una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos. Dichos encuentros comenzaban con Imanol Pradales (Euskadi), Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía), durante la mañana y la tarde, El foco de las reuniones estaba centrado, sobre todo, en la financiación autonómica tras las quejas por el concierto económico para Cataluña. También se han puesto sobre la mesa otros asuntos de relevancia como la inmigración, infraestructuras, inversiones o el debate territorial.

La reunión con Alfonso Rueda (Galicia)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido a Pedro Sánchez durante su encuentro durante la mañana de este viernes que "corte de raíz" sus acuerdos bilaterales sobre financiación autonómica en Cataluña. Rueda lamenta "la falta de concreción" del jefe de Gobierno cuando le ha solicitado explicaciones acerca de su acuerdo con ERC, la misma falta de concreción que se ha repetido en cuanto a los compromisos concretos que le ha pedido para Galicia.

Rueda ha explicado que no ha recibido "ninguna oferta" para negociar una posible quita de deuda, y que le ha pedido a Sánchez una fecha para una Conferencia de Presidentes y un posterior Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No me dio fecha para una Conferencia de Presidentes, creo que será pronto, pero cuando le pedí que versara sobre financiación y no solo sobre vivienda, me dijo que las Conferencias de Presidentes son para llegar a acuerdos y que sobre este asunto no veía posible el acuerdo", ha confesado Rueda.

Acerca de la financiación singular para Cataluña, ha afirmado: "Le dije que, hasta donde sabemos, va en contra de lo que entendemos debe suceder con el conjunto de las autonomías, y que es demoledora para Galicia, porque hace que perdamos respecto al actual sistema, 450 millones de euros. Y eso que necesitamos ampliar lo que recibimos de este sistema actual". "Es muy difícil de entender que el presidente crea que este tema se puede ventilar con inconcreciones", lamentaba. "Me preocupa que Sánchez no entienda que tiene que reunirnos, me preocupa mucho, me voy con esa intranquilidad", ha añadido.

Además de estos aspectos, Rueda ha llevado a su encuentro con Sánchez un listado concreto de asuntos, muchos de los cuales, se ha quejado, continúan pendientes después de que no se haya hecho realidad compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su encuentro de hace dos años.

El encuentro con Juanma Moreno (Andalucía)

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no llegaba con mucha confianza a su cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. este viernes. Se mostraba convencido de que, tras el encuentro "no va a salir nada", basándose en su experiencia de reuniones anteriores. Consideraba que solo se buscaría "una foto" para "blanquear la anomalía del cupo catalán". Moreno salía de su reunión Sánchez "sin ningún compromiso concreto por parte del presidente del Gobierno", ha explicado en rueda de prensa. También comenzaba su encuentro con los medios de comunicación tras la reunión reclamando "la convocatoria de una Conferencia de Presidentes".

Moreno pedía formalmente al presidente del Gobierno que retire la propuesta de "financiación singular" para Cataluña asegurando que en caso contrario su comunidad hará valer su peso y utilizará "todos los instrumentos a su alcance" para paralizarla. Además, ha afirmado que Andalucía "sale claramente derrotada" si prospera "el cupo catalán", puesto que perdería en torno a 6.000 millones de euros. "Es una mala decisión para Andalucía y para el conjunto de España", ha recalcado.

La cita con Imanol Pradales

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente Sánchez han acordado durante su reunión en Moncloa acelerar los traspasos de competencias a Euskadi hasta culminar lo previsto en el Estatuto de Gernika y, desde ahí, avanzar hacia "un nuevo pacto estatutario", en palabras del líder vasco.

En su posterior rueda de prensa, ha querido incidir en que "Euskadi está intentando defender de manera bilateral las cuestiones que le afectan directamente", a la vez que ha marcado una agenda clara pactada con Sánchez. "Le he transmitido al presidente un calendario realista y detallado para acabar con las transferencias, con un primer bloque para antes de que termine el año. He pedido a Sánchez que acelere la llegada del AVE y la conexión con Navarra", explicaba.

Pradales también ha expresado a Sánchez su preocupación por "as olas antidemocráticas que azotan al continente europeo y por la situación en Venezuela y el destino de los dos vascos ahora detenidos por Maduro". "Sobre los detenidos hemos acordado mantener una interlocución directa para mantenernos informados y trabajar en que se garanticen los derechos fundamentales, activando todas las vías diplomáticas", ha explicado.

