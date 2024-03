¿Está obligado el Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado? Esto dice la Constitución

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se 'evapora' y no pasará este 2024 por el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez renunciaba a ellos después de la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y decidía no presentarlos porque el Ejecutivo cree que no podría aprobarlos y quedaría en minoría parlamentaria.

El presidente del Gobierno ya trabajar para presentar las cuentas públicas de 2025. Las fuentes del Gobierno insisten en que esto no afecta a la estabilidad de la legislatura. Por tanto, quedan prorrogados los Presupuestos de 2023. Y es ya la novena prórroga de los presupuestos (1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020 y ahora esta).

Los ministros como Óscar Puente o María Jesús Montero apoyan la decisión de Pedro Sánchez de no presentar al Parlamento un proyecto de presupuestos para este año, mientras que Yolanda Díaz no comparte esta renuncia. Tampoco lo ve con buenos ojos el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien reconoce que no aprobar nuevas cuentas no es "buena noticia para ningún país" y supondrá que España deberá funcionar con un presupuesto que "no refleja la situación actual de la economía".

Las cuentas de 2018, elaboradas por el Gobierno del PP y aprobadas ya con el PSOE tras la moción de censura, se prorrogaron dos años consecutivos y estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. En 1995 y 2019, la convocatoria de elecciones anticipadas fue consecuencia del 'no' del Congreso a los PGE, situación en la que se da por acabada la legislatura.

Pero, ¿está obligado el Gobierno a presentar unos Presupuestos? Esto es lo que dice la Constitución al respecto:

El artículo 134.3 de la Carta Magna dice que el Gobierno "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Una condición que ya no cumple, pues el Gobierno de Sánchez tendría que haber presentado las cuentas en el tercer trimestres de 2023.

La ley incluye que solo exime de presentar los presupuestos a un gobierno que esté en funciones, y ese no es el caso. Aun así, el presidente tampoco presentó presupuestos en 2020, pero fue debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Artículo 134 de la Constitución

En el Título VII - Economía y Hacienda de la Constitución se recogen los artículos relativos a los Presupuestos Generales del Estado que se pueden leer a continuación:

"1.Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3.El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea".

Informe de la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno, hizo un informe hace relativamente poco, cuando el Senado, con mayoría absoluta del PP, rechazó la senda de déficit de Moncloa.

En el texto, que se cita el artículo 134 de la Constitución, se lee lo siguiente: "El rechazo de los objetivos de estabilidad por alguna de las Cámaras no afecta al deber del Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución (artículo 134.1)".

Sánchez, en 2018: "Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales después de recordarle que él mismo aseguró que un Gobierno sin presupuestos "es un Gobierno que no gobierna nada". Eso fue lo que le dijo el actual presidente del Ejecutivo al expresidente Mariano Rajoy.

Tellado considera que se si aplica el mismo razonamiento que hace seis años, cuando pidió a Mariano Rajoy convocar elecciones si no aprobaba los presupuestos generales, ahora él debería hacerlo.

"Si Pedro Sánchez se aplica sus propios razonamientos, lo que decía en el año 2018 al Gobierno de Rajoy, cuando aún no había aprobado presupuestos, Pedro Sánchez debería pensar que su Gobierno ha fracasado, la legislatura se tambalea y que más pronto que tarde habría que devolverla a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España", ha afirmado.

