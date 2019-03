Gibraltar no permite pescar con redes en las tres millas náuticas próximas al Peñón

El Gobierno de Gibraltar ha advertido de que "no concederá ningún permiso" para pescar con redes dentro de las aguas que rodean el Peñón ya que un informe preliminar de expertos medioambientales aconseja una moratoria en la pesca con fines comerciales ante los indicios de que algunas especies estén sobreexplotadas.



Basándose en ese informe, el Ejecutivo gibraltareño "tiene que mantener su posición actual respecto del pleno cumplimiento" de la Ley de Protección de la Naturaleza de 1991, fuente de conflicto con los pescadores españoles que faenan en la zona, pues prohíbe ciertas artes de pesca que ellos emplean.



Tras el conflicto que Gibraltar mantiene con los pescadores gaditanos que faenan en las aguas en torno al Peñón, el Gobierno de Fabian Picardo nombró un grupo de expertos medioambientales para que se reuniera con pescadores españoles y gibraltareños y recabara datos que permitieran evaluar el daño que su actividad pudiera estar infligiendo a la fauna marina.



En un comunicado, el Gobierno del Peñón subraya que el grupo ha podido reunir información útil procedente de los gibraltareños que practican la pesca deportiva pero que tiene "lagunas serias" con respecto a las capturas de los pescadores gaditanos que impiden llegar a unas conclusiones finales, lo que obligará al grupo a seguir recopilando más información en las semanas próximas.



No obstante, el informe de este grupo de expertos "identifica un número de especies que podrían estar siendo sobreexplotadas", lo que le lleva a recomendar una "moratoria de la pesca comercial" dentro de las tres millas náuticas de aguas territoriales que reclama Gibraltar, pero que España no le reconoce.



El presidente de la Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción (Cádiz), Leoncio Fernández, ha asegurado que esta madrugada saldrán a faenar en aguas próximas a Gibraltar a pesar de que el Gobierno gibraltareño haya advertido de que no permitirá pescar con redes. Fernández ha reaccionado así al comunicado emitido por el Ejecutivo del Peñón y ha insistido en que van a seguir pescando "como lo han venido haciendo desde hace siglos le guste a Gibraltar o no" y que no van a "provocar" a las patrulleras gibraltareñas.



Ha recordado que llevan cuatro meses sin poder faenar por el conflicto con Gibraltar y que su situación económica es "muy dura". También ha señalado que se sienten apoyados por el Gobierno español y que esperan contar con la protección de la Guardia Civil.



Los pescadores volvieron a pescar en los alrededores de Gibraltar

Barcos de la Bahía de Algeciras (Cádiz) han vuelto este jueves a faenar en las aguas cercanas al Peñón de Gibraltar sin que nadie les haya puesto problemas, han indicado representantes de la Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción. Tras trece jornadas sin faenar en la zona, este jueves fue el primer día en el que los marineros españoles volvieron a la zona del conflicto que comenzó en marzo.



Las citadas fuentes esperan que se cumpla "lo acordado" el pasado tres de agosto con Picardo y puedan "pescar sin inconvenientes", especialmente "en las próximas semanas", cuando se espera que sean muchas más las embarcaciones que acudan a faenar a la zona en cuestión.