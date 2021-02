La Generalitat se plantea no publicar los resultados de las elecciones catalanas el mismo día si "muchas personas" no pueden votar el 14 de febrero

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, plantea "suspender" la publicación de los resultados de las elecciones catalanas la misma noche del 14 de febrero.

El motivo es si muchas personas no consiguen poder votar porque no se hubieran constituido sus mesas electorales. Justifica la medida para aquellas mesas en las que se tuviera que votar después del 14 de febrero. De esta forma no se podría efectuar un voto "táctico" porque no sabrían el resultado de la mayoría de la población.

Margen hasta las 10:00 horas

Por este motivo, la Generalitat abre la puerta a suspender la publicación de cualquier dato. "Tendremos tiempo de sobra para parar la máquina y ver qué podemos hacer", explica sobre cuándo se tomará la decisión.

Las mesas electorales deben formarse entre las 8:00 horas y las 9:00 horas el mismo 14 de febrero con una hora más por si hay problemas. Si a las 10:00 horas no se ha formado la mesa, queda suspendida "automáticamente" y se tendrá que constituir "al cabo de 48 horas" para que se pueda ir a votar.

Las personas que han sido llamadas a controlar las mesas electorales en las elecciones al Parlamento de Cataluña recibirán un SMS para realizarse un test de antígenos. Las fechas serán entre el 9 y el 12 de febrero.

También se difundirá la información en internet. Afirman que "es muy difícil tener la lista definitiva" de titulares y suplentes.

Garantizar las elecciones catalanas

Los ayuntamientos trabajan para que las elecciones de Cataluña se celebren con garantías este 14 de febrero para que la mayoría de las mesas electorales se formen.

La Junta Electoral de Barcelona ha autorizado a cubrir las vacantes con los suplentes que sobren de otras mesas, aunque no sean del mismo colegio electoral.