Garzón: "No había ideología sino miles de víctimas que no habían sido atendidas"

JUICIO A BALTASAR GARZÓN

El juez Baltasar Garzón se ha negado a contestar a la acusación ejercida por Manos Limpias, por considerar que "no está legitimada", pero sí lo ha hecho ante su abogado en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Garzón ha explicado cómo en su decisión "no había ideología sino miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos" y ha añadido que "hice lo que tenía que hacer".