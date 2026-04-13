El PP ganaría en unas posibles elecciones generales y sumaría con Vox más de 200 escaños, según un sondeo de NC Report

No hay fecha para las próximas elecciones generales en España, están previstas para el 2027, pero todos los partidos están pendientes ya de los sondeos internos y externos. Hoy – como suele ser habitual los lunes – varios periódicos publican encuestas propias. A nivel nacional La Razón publica un sondeo de NC Report, según el cual en unos eventuales comicios PP y Vox obtendrían una mayoría absoluta muy amplia.

Este estudio le da al Partido Popular entre 140 y 142 diputados, en la actualidad cuenta con 137. Quien prácticamente doblaría los parlamentarios sería Vox, que pasaría de los 33 que tiene en día de hoy a entre 62 y 64. Por lo que, en la horquilla baja de ambos partidos, sumarían 202 escaños, en la previsión más alta podrían llegar a los 206 diputados, lo que sería más de 30 asientos por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados.

El PSOE, por lo tanto, según este sondeo, no podría reeditar el gobierno, bajarían hasta los 107/109 diputados, en la actual legislatura tienen 121. El batacazo sería para los partidos a su izquierda. Sumar obtendría entre 8 y 9 diputados, Podemos solo dos. Las fuerzas nacionalistas e independentistas prácticamente mantendrían sus resultados actuales.

Elecciones en Andalucía

Pero la vista no solo está puesta en unos eventuales comicios generales. Lo más inmediato son las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo, que también se perciben en los partidos como un termómetro de la situación a nivel nacional. En este caso, es Sigma Dos para El Mundo quien publica la encuesta.

Según este sondeo Juan Manuel Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía estaría muy cerca de reeditar su actual mayoría absoluta. Pronostican entre 53 y 55 escaños para el PP, justo donde está fijada esa ansiada meta. El PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza, obtendría entre 27 y 29 escaños, empeorando su actual porcentaje en el parlamento andaluz.

Vox mejoraría sus resultados. Pasaría de sus 14 escaños actuales a entre 17 y 19 asientos. Las izquierdas según este sondeo mantendrían su resultado de hace cuatro años. La coalición más amplia, Por Andalucía, obtendría entre 5 y 6 escaños. Adelante Andalucía se quedaría con los dos que tiene en la actualidad.

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