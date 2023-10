El PP critica el Plan de Recuperación de España mientras el PSOE evita hablar de la investidura de Sánchez

Algunos medios apuntan a que la votación de la investidura de Pedro Sánchez podría celebrarse el 27 de octubre, antes del juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor. No es una fecha oficial, pero los partidos siguen hablando de las cesiones a las que Sánchez podría comprometerse para logra los votos necesarios para gobernar.

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha hablado sobre la idea de condonar deuda a Cataluña y ha reclamado saber cuáles son las condiciones porque entiende que "el principio de igualdad primará y será igual para el conjunto de comunidades autónomas".

Bravo ha criticado que la revisión del Plan de Recuperación de España, con la que se movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales, significa que "Europa aporta más dinero porque España no ha crecido".

El gobierno no hablado este sábado de investidura, pero sí saca pecho de lo conseguido en Europa. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que España está inmersa en un proceso de "modernización" económica, impulsado por el Gobierno y desarrollado "mano a mano con las distintas administraciones y muy especialmente con los ayuntamientos".

Calviño ha destacado que ante un "momento de retos absolutamente extraordinarios" como considera que es la época actual en la que "los ciudadanos se sienten intranquilos", es "fundamental el liderazgo" de personas con "una visión clara de lo que quieren para su tierra" y una disposición a "arremangarse y trabajar duro" para conseguirlo.

Díaz defiende seguir gravando impuestos a la banca

Mientras, Sumar lanza un pulso a sus socios de gobierno: subir los impuestos a la banca. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado este sábado en València que no coincide con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "muy legítimamente representa a los suyos" y se están "forrando", ni tampoco con "el Partido Socialista, que coincide con el Partido Popular en no gravar impuestos a la banca".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha lamentado asimismo que la banca haya llegado a decir que "si no les hubiéramos aplicado el impuesto hubieran alcanzado beneficios de hasta el 67 % y estaban ayer quejándose" porque no lo habían conseguido. Díaz ha denunciado que "no hay justicia fiscal en España" y ha defendido que la próxima legislatura tiene que ser la que aborde una reforma fiscal "en profundidad" en España.

Este viernes, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes con representantes de colectivos feministas dentro de su ronda de contactos para la investidura, y ha destacado la aprobación en la pasada legislatura de 255 normas de igualdad "con impacto positivo".