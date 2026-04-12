Gamarra: "El 'sanchismo' utiliza lo público en beneficio personal y particular"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha declarado este domingo en Logroño ante los medios antes de participar en las celebraciones de las Fallas que se están desarrollando este fin de semana en la capital riojana.

El 'sanchismo', a juicio

Al ser preguntada por el ya conocido 'Caso Mascarillas', Gamarra afirma que "está claro que los españoles merecemos otro Gobierno a la vista de la agenda judicial que ya ha comenzado y de la semana en el Tribunal Supremo donde hemos podido ver cómo el sanchismo se sienta en el banquillo".

"Quienes están siendo juzgados son todos los hombres del presidente", y añade que "más allá de los detalles cutres, soeces, que la sociedad española no merece, lo que está claro es que hay que ir a lo esencial de lo que se está juzgando. Y se juzga al sanchismo".

La líder del PP reprocha al Gobierno que actúa utilizando "lo público en beneficio personal y particular" y así "han actuado con las empresas públicas, viendo no sólo como enchufaban a las amigas, sobrinas o llamémosles como queramos, sino que ni tan siquiera iban a trabajar".

Haciendo referencia a épocas pasadas: "el sanchismo está conformado por una panda, aquellos que viajaban en Peugeot" Cuca critica que los miembros del Ejecutivo "llegaron corrompidos al poder mientras hacían ondear la bandera de la regeneración".

"Esta es la primera de la decena de causas que tiene abierta el sanchismo"

Para Gamarra "esta es la primera de la decena de causas que tiene abierta el sanchismo, porque ahí están las declaraciones de Jessica, de Claudia o de las señoras Pano, pero la clave de todo ello es que sus declaraciones son la punta del iceberg". Una situación, ha afirmado, que va a continuar en el Tribunal Supremo que, con la declaración de diversos testigos, "nos permitirán seguir el dinero, de dónde procedía y a dónde ha ido todo ese dinero que entraba en Ferraz que parece ser que apuntan a rescates de Air Europa, a licencias de hidrocarburos para poder llevar a cabo fraudes a la hacienda pública".

Récord de recaudación: "La corrupción del sanchismo necesita dinero"

Gamarra también ha hecho alusiones la recaudación del IRPF, que afirma :"y mientras todo esto ocurría en el Gobierno de Pedro Sánchez, con los hombres del presidente, no hay que olvidar que también se cantaba 'bingo' en el récord de recaudación", algo que lleva aparejado que en "estos momentos los españoles estén presentando la declaración del IRPF más alta de la historia, es decir, que los españoles pagan más impuestos que nunca".

"¿Y para qué lo pagan? preguntaba Cuca Gamarra. "Pues al final porque el sanchismo, la corrupción del sanchismo, necesita dinero. Y ese dinero está yendo para esto", concluye.

Llamamiento al cambio político

Como ejemplos, ha mencionado que "estamos viendo cómo los españoles no llegan a final de mes; están los españoles viendo cómo si viajan por las carreteras de España no están mantenidas; estamos cómo accidentes como el de Adamuz podrían haberse evitado si se hubieran prestado atención a las alertas; o cómo hemos vivido ya justo hace un año un apagón".

En definitiva, ha sentenciado, "pagamos impuestos para pagar la corrupción y en detrimento de unos servicios públicos de calidad". Por eso, ha asegurado que "hace falta cambio, el cambio que el PP promete y plantea a los españoles, que es que se puede tener un gobierno limpio, se pueden pagar menos impuestos, se pueden cuadrar las cuentas y se pueden garantizar unos servicios públicos de calidad".

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