Gallardón quiere una ley para retirar a los mendigos de la calle

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, Alberto Ruiz-Gallardón, propondrá a su partido que su programa para las generales de 2012 incluya la aprobación de una ley que permita a los Ayuntamientos retirar de las calles a los "sin techo" Según han recogido también los microfonos de Onda Cero.

Así lo ha anunciado en un acto de precampaña de su partido dedicado a seguridad y celebrado en una "comisaría" de Policía Municipal, Ruiz-Gallardón ha explicado que la condición sería que los Ayuntamientos dispusieran de los servicios sociales necesarios para acoger a esas personas. El objetivo, ha indicado después a los periodistas, no es poder sacar de las calles a los indigentes sino poder atenderles con los recursos adecuados, aunque para ello sea necesario conseguir "que sea obligatorio abandonar la vía pública". Tras recordar que los municipios no tienen capacidad legal ahora para llevar a la practica ese propósito, el regidor ha asegurado que "son muchos los ayuntamientos de todos los colores políticos" que quieren una ley de esas características.

De todas formas, Ruiz-Gallardón ha indicado que éste no es un debate para estas elecciones municipales y autonómicas sino para las generales y que es necesario "abrir una reflexión muy profunda" sobre este asunto. Ruiz-Gallardón ha realizado este asunto después de que el presidente de la asociación de Comerciantes de Gran Vía, Florencio Delgado, que hacía las veces de conductor del acto, se refiriese a la "situación desastrosa" que supone la presencia de personas "tiradas" por la calle y de "pedigüeños que campan a sus anchas" por el centro de la ciudad.

Ha sido entonces cuando el alcalde ha dicho que su prioridad es que "no durmiese en la calle nadie porque no tuviera un sitio donde dormir", pero que "legalmente" no puede sacarles de la vía pública a pesar de que Madrid dispone de recursos sociales suficientes para atender a todas esas personas, que el Ayuntamiento de Madrid cifraba hace un año en torno a 1.800 ó 1.900. "Todo aquel sin techo que sigue durmiendo en la calle lo hace por su voluntad, no por necesidad", ha asegurado el alcalde.